La prometedora joven jugadora de Aracena que prefiere el Betis al Sevilla

Ariadna González, joven jugadora alevín del Aracena Club de Fútbol, realizó recientemente pruebas tanto con el Sevilla FC como con el Betis, decantándose finalmente por el Real Betis Balompié.

Esta temporada seguirá defendiendo los colores del Aracena Club de Fútbol, compaginando su formación con un entrenamiento semanal en el Real Betis, y ya a partir del próximo año se incorporará por completo y de manera definitiva al club verdiblanco.

Además, Ariadna González es jugadora habitual de la Selección de Huelva, con la que disputará esta semana un partido de la fase previa ante el combinado de Córdoba.

«Estamos seguros de que seguirá creciendo y destacando en el fútbol femenino», destacaban con satisfacción en sus redes sociales desde el club onubense.