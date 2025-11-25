La prometedora joven jugadora de Aracena que prefiere el Betis al Sevilla

Habitual en las convocatorias de la Selección de Huelva, Ariadna González ha estado probando por ambos clubes y ha fichado por el verdiblanco

Jesús Vázquez 'reaparecerá' en un partido benéfico en Aracena

Rubén Gálvez, nuevo portero del Teruel

La joven futbolista alevín Ariadna González
La joven futbolista alevín Ariadna González aracena cf

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ariadna González, joven jugadora alevín del Aracena Club de Fútbol, realizó recientemente pruebas tanto con el Sevilla FC como con el Betis, decantándose finalmente por el Real Betis Balompié.

Esta temporada seguirá defendiendo los colores del Aracena Club de Fútbol, compaginando su formación con un entrenamiento semanal en el Real Betis, y ya a partir del próximo año se incorporará por completo y de manera definitiva al club verdiblanco.

Además, Ariadna González es jugadora habitual de la Selección de Huelva, con la que disputará esta semana un partido de la fase previa ante el combinado de Córdoba.

«Estamos seguros de que seguirá creciendo y destacando en el fútbol femenino», destacaban con satisfacción en sus redes sociales desde el club onubense.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app