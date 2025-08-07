El Sporting Club de Huelva sigue fichando: Incorpora a Sofía, Irene, África y Morán

El Sporting Club de Huelva sigue construyendo su plantilla para la nueva temporada con la incorporación de cuatro futbolistas que aportarán juventud, talento y experiencia en diferentes posiciones: Sofía, Irene, África y Morán. Todas llegan con el objetivo de crecer junto al club y contribuir al proyecto sportinguista en la Segunda Federación Femenina.

La defensa Laura Sofía Gómez Arteaga, conocida como Sofía, de 20 años, procede de la cantera sportinguista y afronta su salto al primer equipo como un paso muy especial en su carrera. Se define como «una jugadora consistente en defensa, rápida, muy defensiva y a la que le gusta sacar el balón jugado». Para ella, vestir la camiseta del Sporting tiene un significado profundo: «Significa un montón para mí. Llegué hace tres temporadas, me han abierto muchísimas puertas, he tenido bastante apoyo y es un orgullo jugar para este club».

Irene, Morán y Sofía H24

En el centro del campo se suma Irene García Martín, de 22 años, procedente del Costa Adeje Tenerife B, aunque con una trayectoria marcada por el éxito en categorías superiores: fue campeona de liga y ascendió a 2ª RFEF con el Real Madrid B en 2021-2022 y campeona de liga y ascendió a 1ª RFEF con el Getafe Femenino en 2023-2024. Irene se define como «una jugadora muy técnica, que sabe leer bien los espacios y que siempre trabaja pensando en el beneficio colectivo, intentando ayudar a la compañera para que sea mejor». Sobre su llegada al club, asegura: «El Sporting es un club que ha estado muchos años en Primera, que ha ganado la Copa de la Reina, y para mí significa mucho en mi carrera. Llego con mucha ilusión para afrontar este reto».

El ataque sportinguista se ve reforzado con África González Alcaide, delantera de 19 años procedente del Costa Adeje Tenerife B, que destaca por su verticalidad y desequilibrio. Ella misma se describe como «una jugadora vertical, veloz y buena en el uno contra uno». Para África, llegar a Huelva es un paso clave en su crecimiento: «Para mí jugar en el Sporting es una gran oportunidad de seguir creciendo como jugadora e intentar dar siempre mi mejor versión».

Completa los fichajes Yanira Morán Falcón, conocida como Morán, centrocampista de 27 años que llega desde el CD Guiniguada Apolinario, con experiencia en ascensos como el logrado a 1ª RFEF con el CD Juan Grande en 2021-2022. Trabajadora y comprometida, afirma: «Me considero una jugadora muy trabajadora y vengo con muchas ganas de aportar al equipo y darlo todo». Morán reconoce que su fichaje es un sueño cumplido: «Para mí el Sporting de Huelva siempre ha sido un gran club, y lo es a día de hoy. Estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí y de tener esta oportunidad».

Con estas incorporaciones, el Sporting Club de Huelva refuerza todas sus líneas con un equilibrio entre juventud, talento y experiencia, apostando por jugadoras comprometidas que llegan con la ilusión de dejar al club en lo más alto.