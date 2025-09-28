El Sporting Huelva ya mira hacia arriba (2-1)

Las jugadoras del Sporting Huelva celebrando uno de los dos goles de su victoria

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva estrenó el mes de competición con una victoria tan sufrida como merecida en el Estadio Antonio Toledo Sánchez. Las sportinguistas se impusieron por 2-1 al CFF Olympia Las Rozas en un partido en el que tuvieron que remar desde el inicio, tras encajar un tempranero gol a los siete minutos.

El arranque no pudo ser más cuesta arriba. En la primera llegada del conjunto visitante, una contra bien ejecutada terminó con su delantera sola ante Paula, que nada pudo hacer para evitar el 0-1. El tanto, lejos de hundir a las onubenses, sirvió de acicate para seguir volcadas sobre la portería rival.

Andrea López, primero, y Yanira Morán, después, rozaron el empate en sendas acciones. A Andrea se le marchó alta un disparo desde dentro del área y a Morán se le marchó desviada el remate de cabeza tras una falta lateral. La insistencia sportinguista tuvo su premio en el minuto 31, cuando África definió con calidad ante Laura para devolver la igualdad al marcador. Con dominio blanquiazul y más sensaciones de peligro que del rival, se llegó al descanso.

Segunda mitad

En la segunda parte, las espartanas mantuvieron el guion del encuentro: control de la posesión y ataques constantes, aunque faltaba precisión en los metros finales. Andrea L. lo intentó tras una falta lanzada por V. Morales pero se marchó por encima de la portería defendida por Laura. Alba Q.R. no pudo rematar con claridad y su remate acabó dócil en las manos de Laura.

No sería hasta que en el minuto 69 el esfuerzo encontró premio. C. Pescatore peleó un balón tras un saque de banda que ella misma había sacado, su centro no pudo despejarlo la portera Laura con contundencia y Alba Q.R., atenta al rechace, no perdonó para firmar el 2-1.

Con el marcador a favor, Antonio Toledo refrescó al equipo con varias sustituciones, dando entrada a Celia, Sarai G. y L. Cortés, que aportaron frescura en los últimos minutos. El Olympia trató de reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y con un Fundación Cajasol Sporting de Huelva que supo manejar los tiempos para sellar una victoria de carácter.

Un lance del Sporting Huelva-Olympia Rozas disputado esta mañana jero carrasco

El pitido final certificó tres puntos muy importantes que refuerzan el trabajo del equipo y consolidan la confianza de la plantilla en este arranque liguero. El cuadro onubense marcha quinto en el grupo III de la Segunda Federación. El Antonio Toledo Sánchez volvió a celebrar, con una afición volcada, el triunfo de unas jugadoras que demostraron entrega, personalidad y hambre de victoria.

La siguiente cita del Fundación Cajasol Sporting de Huelva será este próximo miércoles a las 17.30 horas en el Estadio Antonio Toledo Sánchez correspondiente a la Segunda Ronda de la Copa de la Reina ante el Málaga CF.

SPORTING HUELVA-OLYMPIA LAS ROZAS (2-1) ESTADIO ANTONIO TOLEDO SÁNCHEZ. CUARTA JORNADA. SEGUNDA FEDERACIÓN SPORTING HUELVA Paula, Eulalia, Alba Q.R. (Sarai G. 85'), Stefane (Irene 59'), Andrea L. (L. Cortés 85'), Estévez, Morán, V. Morales, Geral, África (Celia 73') y C. Pescatore

Paula, Eulalia, Alba Q.R. (Sarai G. 85'), Stefane (Irene 59'), Andrea L. (L. Cortés 85'), Estévez, Morán, V. Morales, Geral, África (Celia 73') y C. Pescatore OLYMPIA LAS ROZAS Laura Zaballos, Ana (Manuela 74'), Gema (Cristina 60'), Andrea, Rocío (Sara 60'), Yolanda, Lucía (Elisa 74'), Laura Viñas, Tamara, Alba y Ainara (Clara 85')

Laura Zaballos, Ana (Manuela 74'), Gema (Cristina 60'), Andrea, Rocío (Sara 60'), Yolanda, Lucía (Elisa 74'), Laura Viñas, Tamara, Alba y Ainara (Clara 85') GOLES 0-1 (7') Laura Viñas, 1-1 (31') África y 2-1 (69') Alba Q.R

0-1 (7') Laura Viñas, 1-1 (31') África y 2-1 (69') Alba Q.R ÁRBITRA Génesis Suárez Medina (colegio andaluz). Amonestó a las locales C. Pescatore (43') y Alba Q.R. (69') y a las visitantes Yolanda (55') y Alba (81')