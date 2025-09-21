El Sporting Huelva cae in extremis en un duelo de pistoleras en Córdoba (4-3)

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva sufrió una cruel derrota en la Ciudad Deportiva del Córdoba CF (4-3) en un partido vibrante en el que las onubenses fueron capaces de rehacerse en dos ocasiones y ponerse por delante en el marcador, pero vieron cómo los puntos se escapaban en el último suspiro.

El encuentro comenzó con un Sporting impreciso y un Córdoba muy intenso. Esa presión inicial de las locales tuvo premio en el minuto 18, cuando transformaron un penalti que puso el 1-0. Poco a poco, las sportinguistas empezaron a asentarse y a generar peligro. Stefane, muy activa en ataque, encontró el premio en el minuto 36 tras una gran combinación con Alba Q.R. y C. Pescatore. La brasileña sorteó a la guardameta para firmar el empate antes del descanso.

El segundo tiempo arrancó con la misma igualdad. Sin embargo, en el 51' el Córdoba volvió a adelantarse (2-1) aprovechando una jugada embarullada en el área. Lejos de rendirse, el Sporting mostró carácter: primero V. Morales estrelló un disparo en el larguero y, acto seguido, Andrea L. cazó un centro de África para igualar la contienda (2-2). Apenas un minuto después, Morán culminó otra gran jugada de África para poner por delante a las onubenses (2-3). África tuvo en sus botas poner tierra de por medio pero su disparo se marchó fuera rozando el palo tras una buena contra.

El partido entró en una fase frenética, con ocasiones en ambas áreas. Cuando mejor estaba el Sporting, una contra permitió al Córdoba empatar de nuevo (3-3) en el minuto 76. Las espartanas siguieron buscando el gol, y Sarai G. rozó el tanto en el tramo final. Sin embargo, en el 95', un disparo desde fuera del área dio el triunfo al conjunto cordobés (4-3), dejando sin recompensa el esfuerzo y la entrega de las jugadoras de Antonio Toledo.

CÓRDOBA CF - SPORTING HUELVA (4-3) TERCERA JORNADA DE LA SEGUNDA RFEF. CIUDAD DEPORTIVA RAFAEL GÓMEZ

Leyre, G. Koehler (L. Gamero 58'), Yanire, A. Ocón, Salvador (Elena 58'), Guillén, África, Carrillo (Pau 52' (Alanzabes 73')), M. Muñoz, Mar Orzáez y M. Boluda. SPORTING HUELVA: Paula, Eulalia, Alba Q.R., Stefane (Sarai G. 80'), Andrea L. (Ixiar Puy 80'), Estévez, Morán, V. Morales, Geral, África y C. Pescatore.GOLES:1-0 (20') Yanire(P.), 1-1 (36') Stefane, 2-1 (51') Salvador, 2-2 (65') Andrea L., 2-3 (66') Morán, 3-3 (77') Lucía y 4-3 (95') Elena.

ÁRBITRA: Alicia Reina García amonestó a las locales Salvador (50'), Paula (71') y Francisco Javier Romero (84') y a las visitantes Estévez (67'), Stefane (74') y Alba Q.R. (89')