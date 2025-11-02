El PAN Moguer logra su victoria más plácida de la temporada (33-22)

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer firmó este sábado su victoria más plácida de lo que va de temporada al vencer con 11 goles de diferencia al CB Balonmano Alarcos, con un contundente 33-22 en el Pabellón Zenobia. El conjunto que dirige Javier Ollero firmó un gran encuentro, en el que sacó a relucir sus virtudes ofensivas y defensivas, minimizando errores y opacando los puntos fuertes del rival. De este modo rompió con una racha negativa de dos derrotas.

El encuentro fue igualado hasta el 5-4 del minuto 10. De ahí al descanso, el equipo amarillo asestó a su rival un parcial de 10-5 para irse al vestuario 15-9. Los visitantes reaccionaron con un 1-3 en la reanudación, pero los moguereños volvieron a enchufarse para ir acercándose a la victoria.

A falta de 15 minutos la diferencia estaba en cuatro goles y fue creciendo. A falta de 5 minutos el PAN ganaba 29-21, pero no levantó el pie hasta el 33-22. Exhibió una buena portería y defensa, un gran contrataque y en estático también encontró soluciones rápidas y efectivas ante un rival minado en la moral.

Máximos goleadores

El gran protagonista en el plano ofensivo del equipo amarillo fue Javier Rengel, que firmó 7 goles, mientras que marcaron 5 tanto Esteban Medina como Antonio Soriano. Carlos González aportó cuatro a la cuenta general

Con esta victoria el PAN Moguer sube tres puestos en la clasificación y se coloca sexto con 9 puntos. Por delante tiene al Club Balonmano Cantera Sur y al Dólmenes Antequera, ambos con 13 puntos y con 12 está el ARS Naranjas de Palma del Río. 11 y 10 tienen respectivamente el Cajasur B y el BM Bolaños.