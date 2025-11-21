El chalet más caro de la costa de Huelva sale a la venta: está en La Antilla y vale un millón y medio de euros

Engel & Völkers (profesional con sede en Sevilla que también se puede contactar en el número de teléfono 854 786 518) comercializa esta exclusiva vivienda independiente situada en La Antilla en una ubicación privilegiada. A tan sólo unos pasos de la playa, en cuarta línea, permite disfrutar del sonido del mar y de la brisa atlántica durante todo el año.

La propiedad, cuyo coste es de un millón y medio de euros, según se especifica en el portal Idealista, se encuentra sobre una parcela de 802 m², con 322 m² construidos distribuidos en dos plantas, ofreciendo amplios espacios y exteriores. Dispone de piscina privada, porches acogedores y una orientación óptima que permite disfrutar del sol y de la luz natural en cualquier momento del día.

Cada rincón de esta casa está impregnado de historias vividas, de un cuidado meticuloso y único, que ha sido apreciado por la familia a lo largo de los años. Su conservación impecable refleja el cariño con el que ha sido habitada, convirtiéndola en un hogar que transmite calidez, serenidad y autenticidad.

El interior de la vivienda cuenta con un salón amplio, inundado de luz natural, donde la chimenea aporta calidez y crea un espacio acogedor si quieres disfrutar de ella en cualquier momento del año. La cocina, completamente equipada, conecta con el salón ofreciendo funcionalidad y confort para el día a día, siempre con esa sensación de amplitud y claridad que caracteriza a la casa.

Un pasillo amplio y luminoso conduce a seis habitaciones con armarios empotrados y tres baños completos, destacando especialmente la habitación principal, que cuenta con su baño en suite, ofreciendo confort y privacidad dentro del hogar.

Desde la planta baja, se accede a través de la escalera a la planta alta, donde se encuentra la séptima habitación, amplia y luminosa, con su baño en suite. Esta estancia se complementa con una terraza de generosas dimensiones, perfecta para disfrutar de las bonitas vistas al mar, contemplando el horizonte y el ambiente relajado de La Antilla.

Cada espacio ha sido cuidado con esmero, preservando la luz, la comodidad y la atmósfera acogedora que hacen de esta casa un hogar único. La vivienda combina materiales tradicionales y confort moderno, con carpintería exterior de madera con contraventanas, suelos de barro y splits de frío/calor en muchas de las habitaciones, asegurando bienestar en cualquier estación del año.

Barbacoa y amplio aparcamiento

En el exterior, además de los porches que invitan a disfrutar del aire libre, la propiedad ofrece una zona de almacenamiento práctica, una barbacoa preparada para compartir momentos especiales y una amplia piscina, ideal para los días de sol y ocio en familia o con amigos. Junto a esta área, un amplio aparcamiento completa la funcionalidad del conjunto, facilitando la vida cotidiana sin renunciar a la comodidad y al estilo.

Esta propiedad, bañada por la luz del sur, ofrece un estilo de vida donde el mar y la tranquilidad se combinan en perfecta armonía, creando el escenario ideal para disfrutar de los días más luminosos y de las noches más relajadas junto a la playa.

Situada en La Antilla, esta propiedad se encuentra en un entorno muy apreciado por su ambiente familiar y tranquilo, ideal para quienes buscan disfrutar de la costa sin renunciar a la comodidad. La playa, de arena fina y aguas frescas, está a pocos pasos de l inmueble, perfecta para largos paseos y momentos de relax en cualquier época del año.

La zona ofrece una completa infraestructura de servicios, con restaurantes, comercios y actividades de ocio, manteniendo siempre la serenidad característica de este enclave costero. Además, cuenta con excelentes conexiones con Sevilla, Huelva y Faro, combinando la tranquilidad junto al mar con la cercanía a importantes ciudades y al Algarve portugués.