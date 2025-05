El exjugador de baloncesto de Huelva reconvertido en emprendedor de éxito: «Ayudamos a que la gente consiga una renta de su dinero sin hacer nada»

Eric Sánchez Gálvez (Huelva, 1982) hizo carrera en el baloncesto pero mientras que era deportista de élite pensó también en lo que haría una vez que se retirara y eligió ser emprendedor y arriesgar con el mundo inmobiliario pero unido a la tecnología. Es decir, fue una especie de visionario del futuro dentro del sector y su apuesta, sin saber en su día si era o no a caballo ganador, le está saliendo muy bien.

Fundó hace menos de un lustro Reental prácticamente de la nada y ahora es una plataforma que cuenta con 22.600 usuarios, que ha financiado proyectos por un valor de 63 millones de dólares en seis países y que cuenta con inversores de más de 90 países. Pronto hará su primera operación (que va a ser de bastante renombre) en la capital onubense y en esta entrevista anima a la gente a que no deje el dinero sin rentar en el banco sino que apueste por su empresa para que le genere beneficios.

- ¿Cómo surgió la idea de Reental?

- Me retiré del baloncesto en 2016 con 33 años y mi mujer estaba en Madrid pero yo tenía claro que quería volver a Huelva. Pensé en lo que se podía hacer aquí, donde hay mucha calidad de vida pero quizás el problema es pensar en qué trabajamos que pueda tener bastantes posibilidades. Lo bueno de la informática es que me daba pie a trabajar bastante en remoto desarrollos de productos a terceros. Es decir, al principio montamos una empresa en la que si tú necesitabas una plataforma web nosotros te la hacíamos. Pero después me di cuenta de que lo que me gustaba de verdad era crear un producto y desarrollarlo. Entonces monté una primera empresa, la llamada startup, que fue una aplicación móvil para la gestión de alojamientos turísticos. Eso fue en 2017 y ahí ya me fui metiendo más en un proyecto de desarrollo más a largo plazo y también en el sector inmobiliario. Estuve en esa empresa, que se llamaba Checkin y que va muy bien, hasta 2020. Vendí una parte y eso me sirvió de plataforma para seguir escalando, pero durante esos mismos años estaba surgiendo lo que es la tecnología blockchain, que es la que está por debajo de bitcoin, las criptomonedas y el concepto de la tokenización, que es lo que usamos en Reental. Esos años yo voy madurando la idea y en 2021 decido montar Reental porque al final estaba uniendo lo que ya había empezando a hacer, que era la inversión en inmuebles con un grupo de amigos, pero se nos escapaban las oportunidades grandes. Así que fue un poco esa unión de la tecnología con la tokenización, que es dividir las participaciones, que son digitales. Encajaba muy bien con la idea de en vez de ser cuatro o cinco socios ser ya miles, y negociábamos con los productos inmobiliarios que encontrábamos.

- ¿Cuántas personas montasteis la empresa?

- El modelo de negocio lo ideé yo, y ya para crear el modelo de negocio busqué socios. El primero fue uno inmobiliario, que era el que tenía el acceso a las oportunidades más que yo mismo, que era más de tecnología. Y la otra pata de la mesa que nos faltaba era gente que hiciera el desarrollo web. Así que empezamos cuatro cofundadores. Yo empecé como el máximo accionista y CEO pero con otros tres socios más.

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA «Con Reental estás invirtiendo en el sector inmobiliario con un click desde cualquier parte del mundo y además el día que quieras te puedes salir»

- Y los inicios supongo que serían complicados.

- Está claro. De hecho, el primer año y medio no sólo es que no cobres sino que inviertes, así que estás ahí viendo como tu cuenta va bajando cada día. En los inicios de una empresa de una idea tienes que validar un modelo porque una cosa es lo que tú tienes en tu cabeza y otra lo que el mercado te pide. Por suerte la evolución fue muy buena. Teníamos como referencia el crowfunding, que es un modelo que en España ya se usa desde hace diez años en el que en vez de tokenizar el activo lo divides en partes y la gente puede invertir sus acciones. La tokenización viene a cambiar totalmente las reglas del juego porque te da un acceso global a inversores y porque los inversores tienen liquidez y puedes hacer muchas más operaciones que hacen más rentable el producto, pero también es una etapa muy temprana porque este mercado a veces la gente no lo quiere usar porque le falta confianza. Nosotros mejoramos el crowfunding. Ese primer año y medio de vida nos sirvió para desarrollar la plataforma y buscar nuevos productos, que es la clave para que el inversor quiera entrar, y por suerte desde el primer lanzamiento que hicimos en la web se fueron cerrando muy rápido las inversiones. Así que de un proyecto inicial de 60.000 euros que sacamos en Sevilla en el año 2021 ahora estamos ya en más de 60 millones, así que hemos escalado muy rápido. La anécdota de Sevilla es que como nuestra empresa era algo novedoso en España vino 'Informe Semanal' a hacernos un reportaje. El piso había estado okupado y no era para hacerle fotos antes de la reforma, pero en ese momento las operaciones que hacíamos eran de ese tamaño. Y encima salí con mascarilla en Televisión Española porque era todavía la época de la pandemia del coronavirus.

- ¿Cómo le explicaría a los lectores de manera sencilla en qué consiste Reental?

- No hablamos de tecnología sino de ventajas. Al final Reental es como un fondo inmobiliario. Busca activos, una vivienda que se pueda comprar, reformar y vender o una que se pueda comprar y poner en alquiler a una familia o a estudiantes. En realidad lo que buscamos en el mercado son activos que podamos poner en explotación. Muchas veces hablamos del problema de la vivienda y creo que, aparte de que hay que construir más, lo que hay que hacer es poner en explotación los que tenemos porque hay muchos más cerrados o sin uso. Así que si tú le metes una pequeña cantidad para arreglarlos y que se puedan usar, normalmente esos pisos se revalorizan bastante. Hay mucha demanda, eso lo tenemos claro, y nosotros buscamos activos y en vez de comprarlos Reental al completo le dice a los socios de su plataforma que pueden invertir en este proyecto desde 100 euros. Por ejemplo, un inmueble que cuesta 100.000 euros lo dividimos en 1.000 participaciones y cada uno puede comprar o 900 participaciones si invierte 90.000 euros o una si invierte 100. Entonces es una manera para que pueda invertir en el sector cualquier persona. Pero además con esta participación, que se llama tokenización porque se representa a través de un token, que es digital, tú no sólo puedes entrar en una parte sino que después, mientras tengas ese token, se programa que tú recibes todos los meses la renta de ese activo. Y además, tú podrías vender ese token cuando quisieras. Por lo tanto, estás invirtiendo en el sector inmobiliario y tienes una renta sin hacer nada, y además el día que quieras te puedes salir. Y puedes diversificar mucho el riesgo. Si tienes 50.000 euros no tienes por qué dar sólo la entrada de una casa sino que puedes invertir si quieres en 50 casas. Así que si una de esas inversiones no va bien casi que no te afecta porque tienes muchas otras. Y además, con ese token puedes incluso pedir préstamos, es decir, que la tecnología te permite que durante las 24 horas de los siete días de la semana puedas ir a la plataforma. Y ahora también hemos empezado a dar préstamos a promotores para que puedan empezar un proyecto.

- ¿Cuánta gente aproximadamente hay dada de alta en la plataforma?

- Hay 22.600 usuarios, así que estamos muy satisfechos.

- ¿Y qué volumen de negocio estáis moviendo?

- Ahora mismo hemos financiado unos 63 millones de dólares, así que el momento ahora es muy bueno y hemos pasado de proyectos pequeñitos a otros ya mucho mayores. Nuestros proyectos tienen siempre un inicio y un fin, y casi el 90% del capital que devolvemos se reinvierte en otro activo que sacamos en la plataforma. Eso es una métrica muy buena del crecimiento y de lo contento que está el usuario, que dice que ha invertido en un proyecto que ha tenido su rentabilidad y que ahora va a por el siguiente.

- ¿Cuál es el edificio más caro en el que habéis invertido?

- El proyecto más grande que hemos hecho fue en la Baja California de México, que es una zona de mucho crecimiento allí, y ascendió a un millón y medio de dólares. Pero ese no lo financiamos nosotros entero sino una parte. Y el más grande que hemos hecho nosotros en su totalidad fue en Valencia, que fue de 3,2 millones.

Eric Sánchez anima a la gente a usar su plataforma para buscarle rentabilidad al dinero que tiene en el banco alberto díaz

- ¿Y el que les ha dado más rentabilidad?

- Pues precisamente ese de Valencia porque fue una compra que íbamos sólo a reformar y alquilar, pero entonces nos vino una oferta de compra muy buena y muy rápida y le dimos salida al proyecto en cuatro o cinco meses. Y hubo gente que tuvo cerca de un 40% de rentabilidad con este edificio.

- ¿En Huelva han invertido en alguno?

- Curiosamente aquí no hemos hecho nada todavía pero muy pronto vamos a hacer uno y va a ser bastante conocido.

- ¿En cuántos países está Reental realizando inversiones?

- En 2021 sólo teníamos inversiones en Sevilla y ahora las tenemos por varios lugares de España, en México, en Estados Unidos en Miami, donde están haciendo un Distrito 11 que es algo similar a las Vegas y hemos invertido en una torre gigantesca que hay allí, en Atlanta, Houston y en Nueva York hemos empezado hace poco, y también en República Dominicana y Argentina. En total son cinco países y estamos cerca de entrar en un sexto, que seguramente será Dubai. Y además tenemos inversores de más de 90 países. Desde cualquier parte del mundo puedes invertir en grandes ciudades de cualquier lugar. Es decir, cuando tú creas un token, ese token lo puedes adquirir con un click desde cualquier parte del mundo. Eso es lo que hace que te abras al mundo entero en cuanto a potenciales inversores.

- España supongo que acaparará buena parte de esas inversiones.

- Pues algo más del 65% del total. Hay que tener en cuenta que nacimos en España, en Huelva desde el salón de mi casa en la época del coronavirus, y desde ahí sigo trabajando. El segundo país con más inversores es Argentina y el tercero México.

- ¿Hay mucha competencia en el sector?

- Bueno, pero la competencia no es otra empresa que tokenice, que ahora van a empezar a crecer mucho porque es un sector gigante, además de que también una crowfunding la puedes considerar competencia nuestra. Para mí la mayor competencia es el dinero que tenemos parado en el banco o entre comillas debajo del colchón porque no lo queremos usar pensando que ahorrar es guardar, cuando yo creo que ahorrar es invertir el dinero en algo seguro y que dé una rentabilidad. Por eso para mí la mayor competencia digamos que es esa educación financiera que no tenemos en España y en general en el mercado de habla hispana, que es al que nos dirigimos. Por hablar de una estadística, el 10% de españoles invierte o tiene interés en invertir, mientras que en Estados Unidos lo hace el 60%. Es decir, no tenemos cultura de poner nuestro dinero a funcionar, sino que más bien trabajamos y ese es nuestro ingreso. Ese es un poco también el trabajo de Reental, el de hacer saber que antes no había posibilidad de invertir para cualquier persona pero ahora ya sí que hay herramientas para hacerlo y también tienen el conocimiento para tomar decisiones al respecto.

FÓRMULA DIGITAL «La tokenización va a cambiar el mundo financiero y eso lo vamos a ver en los próximos años. Esto debe crecer a niveles que hoy en día todavía desconocemos»

- ¿Qué margen de crecimiento tiene Reental?

- Es exponencial porque al final el producto es radicalmente mejor de lo que existía. La tokenización va a cambiar el mundo financiero y eso lo vamos a ver en los próximos años. Igual que internet nos ha cambiado la forma de manejar la comunicación, lo mismo va a ocurrir con la tokenización en el mundo financiero. Ahora mismo estamos en un proceso de consolidación de la tecnología porque viene también la regulación y esto debe crecer a niveles que hoy en día todavía desconocemos. El futuro es muy bueno y Reental va a multiplicar sus operaciones orgánicas en los próximos años seguro.

- Hablando de socios, varios de ellos hemos visto en fotografías que tienen en Reental a algunos con mucho caché dentro del mundo del baloncesto como por ejemplo Luis Scola o Ferrán Martínez.

- La cabra tira al monte, y como vengo del mundo del baloncesto son socios que me gusta tenerlos dentro del barco porque al final son gente de referencia y también le dan un punto de credibilidad a la empresa. El principal reto es ganar la confianza del inversor porque no deja de ser una tecnología nueva para invertir online, y al final en el online ya sabemos que puede haber cualquier cosa detrás. Aquí lo que tenemos es que dar la cara y que la gente vea quién hay detrás del proyecto, por lo que para eso estas caras conocidas del deporte ayudan.

- ¿Cómo es un día tipo de trabajo de Eric Sánchez?

- Va mucho con mi personalidad en el aspecto de que soy inquieto mentalmente y no me pesa estar siempre pensando en esto, pero es verdad que es 24/7. Te levantas pensando qué hacer y si estás comiendo estás pensando en lo que puedes aplicar para algo. Es un trabajo muy exigente. Cuando empecé en la empresa eran muchas horas delante del ordenador porque lo hacíamos todo y ahora somos 40 personas y también son muchas horas pero de manera diferente, tratando con equipos y con socios. Es un trabajo muy demandante, pero a la vez como es ilusionante lo haces con ganas.

- Creaste la empresa en Huelva. ¿Qué le falta a esta tierra para que nazcan más de gente joven y emprendedora?

- Huelva para vivir no la cambiaría por nada pero para emprender posiblemente sí. Es decir, en la actual etapa de mi vida estoy aquí y tengo una hija y en verano tendré otra y mis padres ya tienen una edad y me gusta estar cerca de ellos. Aquí la vida es muy cómoda por los desplazamientos, el clima... En ese aspecto Huelva es incomparable y yo he vivido en 15 ciudades y además viajo mucho pero al final quise volver aquí. Pero es verdad que luego te das cuentas de que si estás montando una empresa y estás una semana en Dubai te reúnes con muchas personas que tienen unas inquietudes similares en este mundillo y en Huelva pues es más complicado. Esto siempre lo saco del deporte. Cuando se dice que por qué cobra tanto por ejemplo Cristiano Ronaldo es porque los deportistas son un reflejo para que los niños quieran hacer deporte. Ese es el mayor valor del deporte, y creo que España en general y en Huelva en particular mucho más, lo que no hay son ejemplos para que un chico diga 'yo también quiero ser empresario y montar una empresa que tenga un impacto en la sociedad'. No se vende como algo tan positivo. Quizás un empresario te salga de Amazon o de Facebook, pero no un tipo de empresario que genere valor y riqueza y dando trabajo. Creo que no tenemos una mentalidad para querer ser eso y que buscamos más entre comillas un trabajo estable y que no me complique la vida antes que esto otro. Y creo que tienen que convivir ambas cosas y que debemos inspirar un poco más a los niños para que sepan que hay una vía que no es que sea fácil sino que suele ser sacrificada, pero a la vez hay momentos en los que dejas de pensar que es tu trabajo y realmente es tu vida. A mí lo que realmente me gusta de mi trabajo es haber hecho esa empresa y convivir con ella y con tu familia. No es que entre de nueve a tres y ese sea mi horario para toda la vida sino que tengo otros quehaceres y otra mentalidad y eso es parte de mi inquietud.

- Supongo que su afición por el baloncesto empezó muy pronto.

- Mis padres se conocieron jugando al baloncesto y mi padre era entrenador en su momento del Caja Huelva, así que yo con cuatro o cinco años me iba a ver los partidos y ya veía un balón y era lo que me entretenía. Obviamente como suele pasar con los niños me gustaban todos los deportes, pero desde muy chico el baloncesto fue lo que me enganchó.

SU OTRA PASIÓN «Creo que lo que no funciona bien en el baloncesto de Huelva es el equipo profesional, como hemos vuelto a ver esta temporada, pero hay muchos niños de cantera»

- Y después empezó a explotar en este deporte en Sevilla.

- Primero estuve en Montessori y luego mis padres se mudaron a Bellavista y jugué toda mi etapa de cantera en Aljaraque, desde minibasket hasta júnior. En júnior hicimos buenos campeonatos en los sectores de Andalucía, donde los equipos fuertes eran Unicaja y Caja San Fernando (actual Betis) y eso me dio visibilidad. Yo quería irme a Sevilla a estudiar Telecomunicaciones y a su vez ya fiché por el San Fernando. Los horarios no eran compatibles con la carrera, que eso creo que es un problema que existe en España. Entonces busqué algo para estudiar a mi ritmo en la Universidad a Distancia e hice Informática, que es lo que me permitió estar en mi profesión actual.

- ¿Cuáles fueron sus mayores logros?

- Estuve ligado con el equipo ACB del San Fernando, pero cuando estás en cantera sueles estar subiendo y bajando y creo que he tenido mayores éxitos que ese. Mi carrera principalmente estuvo centrada en la LEB Oro y mi primer gran logro fue subir con Gandía de LEB Plata a LEB Oro. Ya me asenté en una categoría en la que estuve 13 o 14 años y gané dos Copas Príncipe, que de broma digo que son del Rey, y tuve dos ascensos a la ACB con Andorra y con Obradoiro (Santiago de Compostela). Y también hubo un año en el que quise vivir una experiencia nueva fuera de España y me fui la República Checa.

- ¿Cómo ve la actual situación del baloncesto en Huelva?

- Por desgracia lo que parecían buenos tiempos hace seis meses se han convertido en malos hablando del Ciudad de Huelva. Al final creo que nos complicamos la vida y no sé por qué. Yo he estado muchos más años jugando fuera de Huelva que aquí y mi último año en Huelva fue el último del equipo en LEB Oro antes de que llegaran también problemas económicas. Y yo siempre decía que tenía narices que yo había jugado en equipos de ciudades pequeñitas y con poco recorrido y tradición y sin embargo en Huelva no hubiese un equipo en LEB Oro. Ahora parecía que se habían puesto los cimientos para ello y como siempre pasa en la vida las personas somos lo más difícil de gestionar, y si ha habido problemas entre las que forman parte del club se han visto los resultados y al final el equipo ha descendido. Ahora nos encontramos con los dos equipos en la EBA (Enrique Benítez y Ciudad de Huelva), que encima parece que tampoco se llevan muy bien. También está el Aljaraque, que es donde yo vivo. Creo que lo que no funciona bien en Huelva es el equipo profesional, pero lo bueno que tenemos aquí es que hay mucha cantera. No para competir con Unicaja, pero tenemos muchos niños. Yo que vivo en Bellavista veo a 400 niños en la cantera. Yo empecé allí hace 30 años y recuerdo que éramos tres equipos y ahora en el pueblo hay mucha tradición, y te vas a La Palma del Condado hay cientos de niños, y también en la cantera del Ciudad de Huelva. Pienso que eso sí funciona bien, y la Federación también aquí hace muchos eventos y eso le da mucha visibilidad al baloncesto. Así que lo que falta es un poco el equipo de referencia que haga bien las cosas y que tenga un proyecto a largo plazo y no se meta en problemas económicos.

- ¿Nunca le ha dado el gusanillo de seguir metido en el mundo del baloncesto tras su retirada?

- Tuve la tentación y la propuesta, pero ahora mismo Reental es demasiado exigente para mí. También creo que las cosas deben hacerse en el momento adecuado y pienso que si no le voy a dedicar tiempo no voy a hacerlo bien. Ahora mismo la empresa que estamos creando tiene una oportunidad gigante a nivel mundial y queremos consolidarla, y cuando logremos eso quizás yo también tenga otro rol dentro de ella que no sea tan demandante y pueda volver al baloncesto. De momento lo que hice fue echarle una mano al equipo de Aljaraque como patrocinador para ayudar a unos amigos que están allí involucrados.