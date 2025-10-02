El sector de la fresa de Huelva reclama al Gobierno que autorice más mano de obra de Marruecos y Sudamérica para la próxima campaña

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha reclamado al Gobierno de España incrementar el contingente de trabajadores contratados en origen a través de la Orden GECCO procedentes de Marruecos y Sudamérica para la próxima campaña de los frutos rojos. Esta petición ha tenido lugar en una reunión mantenida en el stand de la propia Asociación con el director general de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Santiago Yerga, en el marco de la feria Fruit Attraction celebrada esta semana en Madrid.

Los productores onubenses han trasladado a Yerga su inquietud ante la acuciante necesidad de mano de obra que requiere el sector para hacer frente a la campaña de recolección y mantener la competitividad en los mercados europeos. En este sentido, han valorado el buen funcionamiento del sistema de contratación en origen regulado por la Orden GECCO, que ha cumplido ya 25 años y que consiste en una inmigración circular, es decir, que los trabajadores contratados en origen regresan a sus países una vez finalizados sus contratos para la campaña y así poder volver al año siguiente.

Mantener la apuesta por el sistema

De este modo, desde Freshuelva se ha insistido en la necesidad de seguir apostando por este sistema, aunque actualmente el número de trabajadores que llegan para la campaña está muy lejos de cubrir las necesidades reales de mano de obra del sector. Por ello, la Asociación ha instado al representante gubernamental a que el Ejecutivo autorice un incremento del contingente de trabajadores de Marruecos y de países sudamericanos, complementando a los trabajadores nacionales y comunitarios, y así dar respuesta a uno de los mayores problemas a los que tendrá que hacer frente el sector de los frutos rojos en la próxima campaña, además de ofrecer la colaboración, como hasta ahora, en las experiencias piloto con otros países.

Luis Planas, ministro de Agricultura, con el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez H24

Por otra parte, Freshuelva ha completado las tres jornadas en que se ha celebrado la Feria de las Frutas y las Hortalizas, Fruit Attraction, con un balance «muy satisfactorio y muy positivo» ante la gran afluencia de público de esta importante cita nacional del sector, en que la fresa y los frutos rojos onubenses han levantado una gran expectación y han contado con un gran respaldo institucional.

El presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, ha destacado la importante afluencia de público a esta edición de Fruit Attraction y ha subrayado que la feria madrileña se consolida como un importante punto de encuentro de las empresas con sus proveedores y clientes, así como un centro de negocios en los que se han vuelto a entablar relaciones comerciales.

Demanda de infraestructuras hídricas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó a los productores onubenses en el stand de Freshuelva tras presidir la inauguración de la feria. Allí, el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, le ha trasladado la urgencia de solventar los problemas con las infraestructuras hidráulicas, con la mano de obra y con la desinfección de los suelos que acucian al sector.

También tuvo la oportunidad de transmitirle las mismas preocupaciones al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. En un encuentro mantenido en mayor profundidad celebrado en el stand de Freshuelva, los productores onubenses han expuesto al consejero la imperiosa necesidad de que se culmine el acuerdo con el Gobierno central para que se reactiven las obras de la presa de Alcolea, al tiempo que se le ha trasladado la urgente necesidad de que se dé cumplimiento a la ejecución de obras del resto de infraestructuras consideradas de emergencia y que son clave para el desarrollo, la sostenibilidad y la seguridad de la provincia, como la toma del Andévalo o Bocachanza II.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, también acompañó al sector de los frutos rojos mostrando el apoyo de la institución provincial a la promoción en la feria, acompañado de la diputada Carmen Díaz. También han pasado por el stand de Freshuelva la eurodiputada Carmen Crespo; los diputados en el Congreso de los Diputados Pedro Gallardo, Milagros Marcos, María Luisa Faneca y Gabriel Cruz; los senadores María Eugenia Limón y Amaro Huelva; el secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González; el parlamentario andaluz Manuel Gavira; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el delegado de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos; el director-gerente de AGAPA, José Carlos Álvarez; el diputado provincial Miguel Ángel Sánchez; además de algunos alcaldes de la provincia, como el de Moguer, Gustavo Cuéllar, el de Almonte, Francisco Bella; el de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor; el alcalde de Lepe, Adolfo Verano; o la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero. También ha mostrado su apoyo al sector el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como representantes de diversas organizaciones agrarias como UPA, Asaja, Huelva Riega, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía o la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva.

Freshuelva también ha protagonizado una completa agenda de reuniones de trabajo y actos, como la reunión con la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, con la que se abordaron temas tan importantes como la necesidad de buscar alternativas eficaces para la desinfección de suelos que permitan al sector seguir siendo competitivo frente a otros países productores ante los que no se compite en igualdad de condiciones o la regulación de las materias activas necesarias para combatir las plagas que afectan a los cultivos.