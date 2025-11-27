Wayalia lanza una oferta de trabajo en Isla Cristina: requisitos y sueldo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Wayalia, empresa líder nacional en el cuidado de personas mayores y de adultos dependientes a domicilio, ha lanzado una oferta de trabajo en la provincia de Huelva.

Así, ha informado de que precisa de una cuidadora externa para asistencia domiciliaria a dos personas mayores en el municipio de Isla Cristina.

El contrato sería indefinido y el trabajo de 20 horas semanales con un horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, es decir, de media jornada.

La persona elegida sería dada de alta en la Seguridad Social y percibiría un salario de 690,67 € brutos

Requisitos

- Imprescindible buena mano en la cocina.

- Imprescindible documentación en regla.

- Residente en Isla Cristina o alrededores.

- Experiencia en el cuidado de personas mayores.

- Formalidad y buen trato con las personas mayores.

Los candidatos/as para el puesto pueden enviar su currículum vitae a la dirección de email huelva@wayalia.es . La sede de Wayalia en Huelva capital está situada en la calle Puerto, número 51.

Servicios personalizados

Los servicios de Wayalia son totalmente personalizados según las necesidades de cada familia. Los cuidadores que selecciona la empresa pueden ayudarte tanto en funciones asistenciales (desde acompañamiento general y movilizaciones, hasta ejercicios de estimulación cognitiva) como en funciones domésticas (tareas del hogar, compras, etc).

En el servicio de ayuda a domicilio definen un plan de cuidados a medida según las características y necesidades de la persona usuaria, con el objetivo de favorecer el estado de salud de la persona mayor.