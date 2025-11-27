Huelva bate su récord de visitantes con 1,67 millones de turistas en el verano de 2025

La Agencia Destino Huelva ha celebrado este jueves su Asamblea Anual en la sede de la Diputación Provincial, un encuentro en el que se ha presentado el balance turístico de 2025, con un récord de 1,67 millones de visitantes, el Plan de Acción 2026 y el presupuesto de la entidad, dotado con 1.615.020,24 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Huelva.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación, David Toscano y de la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado, encargada de exponer el balance anual y las líneas de planificación del próximo ejercicio.

Toscano ha abierto la asamblea subrayando que el presupuesto de la Agencia se elevará al Pleno del 3 de diciembre junto al presupuesto general de la institución, «con el objetivo de mantener una planificación turística alineada con las prioridades provinciales». Ha defendido el valor económico y social del turismo y ha recordado la singularidad del patrimonio natural y cultural de la provincia, desde Doñana a la Sierra, las marismas y la costa.

El presidente ha puesto en valor el trabajo conjunto del sector público y privado y ha asegurado que la Diputación «seguirá acompañando al sector para consolidar a Huelva como un gran destino, cada vez más competitivo».

Segmentación, digitalización y promoción

La presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha centrado su intervención en los objetivos del nuevo ejercicio. Ha señalado la necesidad de apostar por productos exclusivos, segmentar mejor y afinar la promoción, ajustando las acciones a cada perfil de visitante.

Entre las prioridades ha destacado la transformación digital, con la puesta en marcha de la plataforma provincial de turismo inteligente, que estará operativa antes del verano y permitirá avanzar en la toma de decisiones basada en datos.

En el ámbito promocional, ha recordado que el plan incluye más de 100 acciones y que se ha triplicado la inversión en marketing digital para mejorar el posicionamiento del destino en redes sociales: «Los viajes empiezan en las pantallas y Huelva tiene que estar ahí con fuerza».

También ha anunciado mejoras en la web oficial, incluida la incorporación de un chatbot turístico, y ha insistido en la importancia de mantener presencia en las principales ferias del sector y en misiones comerciales nacionales e internacionales. La Agencia evaluará todos los indicadores para medir el impacto real de estas acciones y fijar nuevos objetivos.

Un año histórico para el turismo en Huelva

Delgado también ha presentado el balance turístico del ejercicio, destacando que «2025 ha sido el año de la segmentación inteligente, la presencia global y la rentabilidad».

Huelva cerró la temporada estival con 1,67 millones de turistas, más de 4 millones de pernoctaciones y un crecimiento del 7,4% en la Tarifa Media Diaria (ADR), consolidando al destino en volumen y valor.

Durante el año, la Agencia participó en 23 ferias nacionales e internacionales y mantuvo más de 1.500 reuniones profesionales, además de impulsar alianzas operativas con operadores del Reino Unido, Portugal, Suiza y España. La campaña 'Érase una vez Huelva0 reforzó la imagen del destino en grandes ciudades como Londres, Lisboa, Bilbao o Madrid.

La diputada ha detallado que el presupuesto de 2026 destinará la mayor parte de los recursos a promoción turística, ferias, creación de producto, inteligencia turística y sostenibilidad, en línea con la estrategia provincial.

El Plan de Acción 2026 recoge más de un centenar de actuaciones centradas en reforzar la competitividad del destino, diversificar la oferta y fortalecer su presencia en los principales mercados.