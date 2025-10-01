El precio de los alquileres de viviendas subió más de un 10% en Huelva durante el último año

Pescadería es uno de los barrios de Huelva con los precios de los alquileres más altos

El precio de la vivienda en alquiler experimentó en Andalucía una subida del 12,1% durante el último año hasta situarse en 12,4 euros/m2, según el último informe de precios de idealista. Este dato supone una caída trimestral del 3% y del 1,1% en el último mes.

Los precios de las viviendas en alquiler han crecido en el último año en todas las provincias andaluzas. La provincia de Málaga (11,6%) encabeza las subidas seguida de Sevilla (10,3%), Huelva (10,1), Jaén (9,5%) y Córdoba (9,3%). Las menores subidas interanuales, en cambio, se producen en Almería (6%), Granada (6,3%) y Cádiz (6,6%).

Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 6,5 euros/m2. En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 16,6 euros al mes, seguida de Sevilla (11,7 euros/m2) y Cádiz (10,1 euros/m2).

La tendencia del precio de las rentas es completamente alcista entre las capitales andaluzas durante el último año. Encabeza las subidas la ciudad de Huelva (13,4%), seguida de Jaén (10,7%), Sevilla (9,8%), Córdoba (6,6%) y Málaga (6,1%). Los menores incrementos se han producido en Almería (3,6%), Cádiz (4,7%) y Granada (5,6%).

Málaga es la capital andaluza donde resulta más caro alquilar una vivienda, con 15,4 euros/m2, seguida por Sevilla (12,8 euros/m2). Por el contrario, Jaén (8 euros/m2), Almería (8,9 euros/m2) y Córdoba (8,9 euros/m2) son las capitales más económicas de Andalucía.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «el alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre los inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan siempre por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta. Todos estos factores provocan que, por su escasa capacidad financiera, sean los jóvenes con menos recursos y los colectivos más vulnerables los primeros en ser descartados. Solo con políticas que favorezcan el crecimiento de la oferta, y no criminalizando al propietario, se podrá favorecer el acceso a la vivienda y poner fin a esta situación de emergencia».

Resto de España

En el tercer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas establecidas en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el verano el precio ha crecido un 10,9% interanual en España, hasta situarse el metro cuadrado en 14,5 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios han bajado un 1,3% durante el tercer trimestre.

En la ciudad de Barcelona los precios se han incrementado un 6,9% en los últimos 12 meses, pero el crecimiento es del 0,3% si lo comparamos con el mes de junio. El metro cuadrado se ha situado en 24 euros/m2. La ciudad, la más cara de España, marca un nuevo máximo histórico.

Madrid finaliza el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 11,2%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 22,7 euros en lo que es un nuevo máximo histórico. Los precios se han incrementado un 3,3% en la capital durante los últimos 3 meses.

El precio del alquiler subió un 7,8% en Valencia durante los últimos 12 meses. Este incremento ha dejado el precio del metro cuadrado en 15,4 euros. Durante el último trimestre los precios se han reducido un 1% en la ciudad.

Todas las capitales tienen precios del alquiler más elevados que en septiembre de 2024, siendo Segovia la capital en la que más ha crecido el alquiler en un año: 19,9%. Entre los grandes mercados las mayores subidas se han producido en Sevilla (9,8%), Alicante (7,5%) y Bilbao (7%). Las menores subidas entre estos mercados se han producido en San Sebastián (0,4%), Málaga (6,1%) y Palma (6,2%). Solo Huesca registró una subida inferior a San Sebastián: 0,2%.

Parte baja de la tabla

Barcelona es la capital más cara para alquilar una vivienda, con 24 euros/m2, seguida por Madrid (22,7 euros/m2) y Palma (18,4 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa San Sebastián (18,2 euros/m2) y ya en quinto lugar están Málaga y Valencia (15,4 euros/m2 en ambas capitales). En la parte baja de la tabla encontramos a Ciudad Real y Lugo (7,7 euros/m2 en ambos casos), Zamora (7,9 euros/m2), Cáceres (7,9 euros/m2), Ourense y Jaén (8 euros/m2 en los dos casos).

18 de las 51 capitales españolas analizadas han marcado precios máximos este trimestre, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Alicante y Sevilla.

El informe completo se puede ver en:

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/andalucia/