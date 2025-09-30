El Puerto de Huelva lleva hasta Fruit Attraction su capacidad para gestionar millones de toneladas de mercancía a temperatura controlada

El Puerto de Huelva ha dado un paso decisivo para consolidarse como referente logístico en el sur de Europa con la puesta en marcha del Hub Logístico del Frío, un proyecto estratégico que busca dar respuesta a las crecientes necesidades de la industria agroalimentaria y pesquera, y se ha ido a mostrárselo a todos los que se pueden beneficiar de estas instalaciones punteras.

La iniciativa ha sido presentada este martes en la feria Fruit Attraction, donde representantes del Puerto de Huelva han mantenido distintos contactos comerciales y de negocio para mostrar la conectividad marítima de la dársena onubense y su especialización en la logística a temperatura controlada.

Y es que este Hub Logístico del Frío es una gran plataforma de almacenamiento y distribución de productos que requieren temperatura controlada, con modernas instalaciones de cámaras frigoríficas, espacios de congelación y refrigeración, y conexiones logísticas intermodales. El objetivo es facilitar que la mercancía llegue en condiciones óptimas tanto al mercado nacional como a destinos internacionales, potenciando así la competitividad de las empresas locales y que hagan uso de las instalaciones.

La puesta en marcha del proyecto responde a una demanda creciente: cada vez más consumidores reclaman alimentos frescos y de calidad, y los operadores logísticos buscan puertos capaces de garantizar rapidez, seguridad y sostenibilidad en la cadena de suministro. Puestas en marcha por Friportsur, se trata de las instalaciones frigoríficas para almacenamiento y tránsito de mercancías más innovadoras y modernas del sur de Europa, dotadas de la última tecnología en sistemas de frío y automatización del silo.

Estas instalaciones no solo buscan captar carga de productos hortofrutícolas —sector en el que Huelva es líder—, sino también convertirse en referente para el pescado congelado y los productos del mar, además de abrirse a nuevas oportunidades en ámbitos donde la cadena de frío resulta imprescindible, como podría ser el sector farmacéutico.

El Hub Logístico del Frío se encuentra situado en el Muelle Sur, junto a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo, dando así servicio a la mercancía en contenedor, el tráfico rodado y la mercancía general convencional. Estas instalaciones frigoríficas, con una capacidad de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos (24.000 posiciones para congelado y 2.000 para refrigerado), cuentan con un silo autoportante automatizado de 5.000 metros cuadrados de superficie y 32 metros de altura, configurándose como una de las instalaciones especializadas en frío portuario más importantes en capacidad de almacenamiento, innovación tecnológica y digitalización de Europa.

Presentación en Fruit Attraction

El Puerto de Huelva ha presentado este hub hoy en el stand de Puertos del Estado (expositor 4C18 en el pabellón 4) en un acto que ha contado con la intervención del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, el presidente de Friportsur, José Luis Vallines, así como el director del Puerto onubense, Alfonso Peña, y el responsable de Planta de Friportsur, José Gómez. Asimismo, han asistido representantes de empresas exportadoras, logística y transporte, entre otras.

Representantes del Puerto de Huelva y de Friportsur puerto de huelva

El presidente de Puertos del Estado ha destacado que proyectos como el Hub Logístico del Frío del Puerto de Huelva «son un claro ejemplo del compromiso de los puertos del sistema de titularidad estatal con la innovación, la sostenibilidad y en definitiva, con la mejora de la competitividad», pero también «ponen de manifiesto la importancia de la cooperación público-privada, pilar de nuestro sistema portuario, para seguir creciendo».

El presidente del Puerto de Huelva ha destacado el enclave geoestratégico del puerto onubense, en el arco suratlántico, en las rutas marítimas mundiales, «que nos convierten en la puerta de Europa hacia América», con proyección hacia el norte y West África, así como el Mediterráneo, a lo que se suma «nuestra fortaleza de contar en nuestro hinterland más próximo con destacadas empresas productoras y exportadoras hortofrutícolas, lo que generará sinergias y repercutirá en un incremento de las exportaciones desde el Puerto de Huelva, gracias a nuestra logística del frío y apuesta intermodal, concentrada en el Muelle Sur».

Por su parte, el presidente de Friportsur ha reconocido «el acierto y la determinación del Puerto del Huelva en la implantación del Hub Logístico del Frío» en el Muelle Sur y ha recalcado que «el desarrollo del Hub es una aportación importante para el tráfico de mercancías en el Puerto onubense de productos con temperatura controlada, especialmente alimentos».