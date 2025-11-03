En este pueblo de Huelva buscan trabajadores para la recogida de la aceituna: 10 días de trabajo por 2.000 euros

Estamos en plena campaña de recogida de aceituna, tanto la de mesa como la destinada a elaborar aceite, y hay una alta demanda de mano de obra ahora mismo en varias provincias andaluzas.

Según un anuncio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se buscan trabajadores para formar una cuadrilla de cara a la recogida de la aceituna en pueblos de la Sierra de Aracena. Los puestos que se ofertan son de recolector y peón agrícola y se estima un sueldo de 2.000 euros por 10 días de trabajo.

50 vacantes

Hay un total de 50 vacantes para desempeñar las labores propias de la recogida de la aceituna. El tipo de trabajo es temporal a jornada completa y en horario de mañana.

Los elegidos trabajarán en fincas de las localidades de Arroyomolinos de León, Cañaveral de León y Cala. La fecha de comienzo para este trabajo es a partir del 15 de noviembre.

Para inscribirse en la oferta hay que acceder a la página web del Servicio Andaluz de Empleo y aportar los datos personales solicitados.