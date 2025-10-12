Los supermercados que abren en Huelva el 13 de octubre: estos son los horarios

Pese a ser un día festivo, ya que se pasa el 12 de octubre de este domingo Día de la Hispanidad al lunes 13 y por ejemplo no hay actividad escolar, la mayoría de los grandes establecimientos de Huelva capital van a abrir sus puertas.

Por lo tanto, a buen seguro que mucha gente, aprovechando que no trabaja, se acercará a hacer las típicas compras para la semana, principalmente de productos gastronómicos en los supermercados.

Mercadona

La cadena Mercadona es de las pocas que ha decidido que no abrirá sus puertas al público este lunes día 13 de octubre.

Carrefour

Carrefour abrirá sus puertas con normalidad entre las 10.00 y las 22.00 horas. El Carrefour Express de la Plaza del Punto abrirá de 9.00 a 22.00, el de Roque Barcia de 8.00 a 22.00 y el de la Plaza de los Litri y la Plaza de las Monjas de 9.00 a 21.30 horas.

Supeco

El establecimiento Supeco en Marismas del Polvorín tendrá sus puertas abiertas al público entre las 9.00 y las 22.00 horas.

Lidl

Los locales de Lidl en la capital onubense abrirán este lunes día 13 de octubre entre las 9.00 y las 21.30 horas.

MAS

También los supermercados MAS estarán abiertos en este día festivo entre las 9.00 y las 21.30.

Aldi

Aldi también abrirá con normalidad entre las 9.00 y las 21.30 horas.

Día

Los supermercados de la firma Dia abrirán sus puertas este lunes entre las 9.00 y las 21.00 horas, aunque algunos cerrarán a las 21.30 y otros a las 22.00. Por su parte, el de la avenida Alemania abrirá únicamente entre las 9.00 y las 15.00 horas.

El Corte Inglés

El Corte Inglés estará abierto el 13 de octubre de las 11.00 a las 21.00 horas.

Holea

El centro comercial Holea Huelva estará abierto con total normalidad entre las 10.00 y las 22.00.