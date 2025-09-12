Daniel Franca hará el cartel oficial de la romería de El Rocío 2026

La Hermandad Matriz de Almonte ha designado al autor del cartel de la Romería de El Rocío 2026. El artista elegido es Daniel Franca. Nacido en 1985 en Sevilla, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Hispalense. Su formación universitaria se complementa con numerosas estancias y becas como la de Pintores Pensionados del Palacio del Quintanar, jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala o la Grant Seven Degrees de California, entre otras.

Según la información facilitada por la hermandad, Franca ha participado en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas a nivel nacional e internacional y su trayectoria artística ha sido distinguida y reconocida «por múltiples premios» obtenidos en concursos como el Certamen Nacional José Arpa y el Certamen Nacional Juan Roldán, accésit de honor en el III Certamen de Creación Joven 'Artistas emergentes' Universidad Loyola que organiza la Fundación Valentín de Madariaga o el primer premio recibido en la LXI edición del Salón Nacional de Pintura 'Ciudad de Ayamonte'.

De su experiencia previa como cartelista, ha realizado el cartel de la Semana Santa de Ronda 2012, el de las Glorias de Sevilla del mismo año, el de la hermandad de Gloria de los Humeros de Sevilla (2027), y carteles conmemorativos como el Aniversario de la Bendición del Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento de Carmona (2018), el aniversario de Nuestro Padre Jesús Nazareno de el Viso del Alcor (Sevilla-2019) o el aniversario de la Virgen de la Paz de Ronda.

En 2023 fue designado por el Consejo Superior de Hermandades y Cofradías de Sevilla para la realización del Cartel de la Semana Santa de Sevilla. También fue designado para realizar el cartel de la Semana Santa de la ciudad de Cádiz en 2023 y el de la Semana Santa de Chiclana de la Frontera en el año 2024 y el de la Feria de la misma localidad en 2025. Los últimos carteles realizados son: Cartel de la Velá de Santiago y Santa Ana (Triana, Sevilla) 2024, Cartel Feria de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Cartel Virgen de África (Ceuta). Este jueves se anunciaba también que hará el cartel de las Fiestas de la Primavera de Sevilla 2026.

Tiene importantes vínculos afectivos con la localidad onubense de Alájar, donde descansa habitualmente.