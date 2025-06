Salida de la Hermandad de Huelva para El Rocío 2025, en directo: horario, recorrido, cortes de tráfico y última hora

La Hermandad del Rocío de Huelva comienza hoy su camino hacia la aldea. Se trata de uno de los momentos más importantes de la Romería del Rocío 2025, pues es la filial más numerosa de todas las que participan. A través de este directo de Huelva24 os contaremos el transcurrir de la hermandad onubense por las calles de la ciudad.

A las ocho de la mañana arrancará en la casa hermandad de Huelva la misa de romeros previa a la partida de la filial hacia la aldea. Ya no cabe un alfiler.

Va despertando el barrio de Viaplana con el ruido de los cohetes que se lanzan desde la plaza de Paco Toronjo , donde se ubica la casa hermandad de Huelva. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Huelva ha pedido que no se lancen demasiados durante la salida de la hermandad.