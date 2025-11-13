cocinar bueno, sano y barato
Una receta excepcional de calamar porque después de los chocos hay también cocina en Huelva
En el mercado suelen aparecer calamares de la costa que son excepcionales y aprovechamos esta circunstancia para hacerlos en su tinta, aunque en la del choco, pero no se lo decimos a nadie
- Dificultad básica
- 4 comensales
INGREDIENTES
- Calamares no muy grandes
- Su tinta
- Cebolla
- Ajo
- Pimiento verde
- Tomate maduro
- Vino blanco
- Aceite
- Sal
Somos tan choqueros que no prestamos atención a otro molusco que van con los pies en la cabeza y además tiene pluma, el calamar. En el litoral onubense se pescan unos ejemplares realmente excepcionales que están casi arrinconados en el recetario tradicional y normalmente ausente de las cartas y menús de bares y restaurantes en la capital. El choco tiene la culpa, pensamos o creemos, e igual no nos equivocamos porque al fin y al cabo estamos pensando mal.
En esta misma sección le hemos dedicado espacio al choco, y quiero recordar los maravillosos chocos en su tinta que ponían en el Terramar antiguamente, que los hacía una cocinera vasca que oficiaba en aquellos recordados fogones. El Terramar sigue, e incluso sus famosos chocos en su tinta están allí haciendo las delicias de quienes a ese restaurante a la orilla del mar acuden. Pero hoy nos detendremos en el calamar, este primo del choco, pero nada de primo pobre, sino acaudalado y rico de comer, sobre todo de comer. Rico en proteínas y bajo en grasas y calorías, es un alimento muy aconsejable para estos tiempos en los que la mayoría estamos algo metiditos en carnes. Eso sí, tienen alto contenido de colesterol, que todo hay que decirlo. Al margen de sus propiedades nutricionales, tenemos que destacar su textura, agradable al diente, sobre todo cuando se hacen a la plancha prácticamente vuelta y vuelta, o cuando se fríen, a la romana, en un buen tomo de aceite y a buena temperatura, que es sumergirlos y en cuanto suben a la superficie se sacan. En el caso de los guisos, resultan igualmente agradables en boca, limpios y sabrosos, admitiendo muchos tipos de guisos, como este que os propongo hoy y que es de lo más apetecible.
Receta paso a paso
1. Limpiar y cortar los calamares
Limpiamos los calamares o los acabamos de limpiar si ya lo hizo el pescadero, pero siempre es conveniente ponerlos un momento debajo del grifo por lo de la arenilla que pueden guardar en su interior (cuando son frescos y de la costa). Los cortamos en anillas y los rejos por la mitad si no son muy grandes los calamares. La tinta de calamar a veces no da un intenso color negro al guiso, por lo que no estaría de más pedirle al pescadero una bolsa de tinta de choco, que seguro que tiene alguna desechada recientemente y esas son las mejores.
2. Elaborar el sofrito
En una perola de paredes altas ponemos una lámina de aceite de oliva y refreímos cebolla, ajos y pimientos, todo bien picadito. A fuego medio y hasta que la cebolla esté transparente.
3. Añadir el tomate y los calamares
Mientras se hace el sofrito pelamos y quitamos las simientes de un tomate maduro, que trocearemos y añadiremos a la perola. Dos vueltas y los calamares también para dentro. Dos vueltas y media en dos minutos y medio, más o menos.
4. Incorporar el vino y la sal
El refrito con los calamares lo vamos a mojar con un vaso de vino del Condado, mientras mejor sea el vino, mejor nos saldrá el guiso. Esperamos a que esté casi evaporado. Añadimos la sal en este momento.
5. Disolver y agregar la tinta
Y ahora viene el punto crítico. Tomamos un poco del líquido de la cocción y lo echamos en un bol mediano, añadimos la tinta de calamar, o del choco mejor, apretando la bolsita con los dedos (os vais a poner perdidos, pero no importa) para que salga toda la tinta por su abertura natural. Batimos con las varillas y vamos viendo la densidad y el color que toma, pues aquí es cuando decidimos si hace falta más tinta o no. Esta mezcla de tinta y caldo debe estar densa y de un bonito color negro brillante. Se incorpora al guiso meneando bien todo el conjunto.
6. Cocer el guiso
Cubrimos todo de agua y cocinamos a fuego medio unos veinte minutos, cuidando que no se quede seco, en cuyo caso se añadirá más agua y ya está.
Servir recién terminado de hacer con arroz blanco, que es lo suyo. Unas tiritas de pimiento morrón dan un resultado espectacular, al más puro estilo Miró.
