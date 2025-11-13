Una receta excepcional de calamar porque después de los chocos hay también cocina en Huelva

1. Limpiar y cortar los calamares

Limpiamos los calamares o los acabamos de limpiar si ya lo hizo el pescadero, pero siempre es conveniente ponerlos un momento debajo del grifo por lo de la arenilla que pueden guardar en su interior (cuando son frescos y de la costa). Los cortamos en anillas y los rejos por la mitad si no son muy grandes los calamares. La tinta de calamar a veces no da un intenso color negro al guiso, por lo que no estaría de más pedirle al pescadero una bolsa de tinta de choco, que seguro que tiene alguna desechada recientemente y esas son las mejores.

El plato ya elaborado B.R.

2. Elaborar el sofrito

En una perola de paredes altas ponemos una lámina de aceite de oliva y refreímos cebolla, ajos y pimientos, todo bien picadito. A fuego medio y hasta que la cebolla esté transparente.

3. Añadir el tomate y los calamares

Mientras se hace el sofrito pelamos y quitamos las simientes de un tomate maduro, que trocearemos y añadiremos a la perola. Dos vueltas y los calamares también para dentro. Dos vueltas y media en dos minutos y medio, más o menos.

4. Incorporar el vino y la sal

El refrito con los calamares lo vamos a mojar con un vaso de vino del Condado, mientras mejor sea el vino, mejor nos saldrá el guiso. Esperamos a que esté casi evaporado. Añadimos la sal en este momento.

5. Disolver y agregar la tinta

Y ahora viene el punto crítico. Tomamos un poco del líquido de la cocción y lo echamos en un bol mediano, añadimos la tinta de calamar, o del choco mejor, apretando la bolsita con los dedos (os vais a poner perdidos, pero no importa) para que salga toda la tinta por su abertura natural. Batimos con las varillas y vamos viendo la densidad y el color que toma, pues aquí es cuando decidimos si hace falta más tinta o no. Esta mezcla de tinta y caldo debe estar densa y de un bonito color negro brillante. Se incorpora al guiso meneando bien todo el conjunto.

6. Cocer el guiso

Cubrimos todo de agua y cocinamos a fuego medio unos veinte minutos, cuidando que no se quede seco, en cuyo caso se añadirá más agua y ya está.