La ensalada que querrás repetir: fresas, naranjas y el toque único de Huelva

Vivir en Huelva y no ponernos de fresas y naranjas hasta donde nadie le importa, que diría mi amigo Camacho Malo, no es muy razonable que digamos. La importancia del sector agrícola onubense es evidente en lo que concierne al olivar, los frutos rojos, o algunos otros que van encontrando ya un mercado creciente, como es el caso de las setas, que tienen en la Sierra y en el Andévalo excelente zonas por las que el micelio de auténticas estrellas, como los boletos (en Huelva tentullos), los champiñones silvestres (en Huelva josefitas) o la amanita de los césares (en Huelva las tanas). Esto es así, pero sobre todo la palma en cuanto a exportaciones se la llevan las fresas y las naranjas, dos productos por los que se conoce a Huelva además de por el jamón y las gambas, en toda España y parte del extranjero. Como todo lo que produce el campo onubense, naranjas y fresas son además de la mayor calidad, de la mejor categoría, de ahí que sea un pecado, y no crean que venial, el no consumir fresas y naranjas viviendo en Huelva. Esta ensalada es la prueba de que se pueden hacer platos ricos y, sobre todo, divertidos.

La ensalada ya en su fuente B.R.

ELABORACIÓN Ingredientes Lechuga

Cebolla

Pimiento

Pepino

Huevos de codorniz

Rabanitos

Zanahoria

Fresas

Naranja

Limón

Aceite

Sal

Receta paso a paso 1 Lo más fácil del mundo. La lechuga bien lavada y cortada, sobre la cual iremos añadiendo cebolla morada por eso del color, pimiento verde, unos huevos de codorniz cocidos y partidos a la mitad, tomatitos cherry también cortados por la mitad, que esto es por comodidad, porque se pinchan mejor 2 Una vez puesto lo anterior, en ese orden, ponemos algo de sal, poca porque después viene más, exprimimos un limón y colocamos la naranja, pelada y sin la parte blanca, el albedo, que no es muy dulce que digamos, y además áspero. Del mismo modo añadimos fresas cortadas en rodajas no demasiado finas. 3 Acabamos de aliñar con sal otra vez, más el aceite para que brille esta ensalada en tecnicolor.

¡Anímate a preparar esta receta y déjanos tu comentario!