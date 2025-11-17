cocinar bueno, sano y barato
La receta definitiva de la crema de calabacín: un plato ligero con un sabor sorprendente
Una deliciosa crema de calabacín, sana y nutritiva, muy fácil de hacer y más fácil aún de decorar, para presumir de alta cocina
- Dificultad básica
- 4 comensales
INGREDIENTES
- Dos calabacines
- Nabo
- Puerro
- Nata
- Pimentón para adornar
- Pimienta
- Sal
La obsesión por evitar calorías, o al menos por consumir menos de las que realmente necesitamos en nuestro día a día, nos llevan a considerar el consumo de verduras como el calabacín, que además de ser parco en calorías, contiene una buena cantidad de agua, luego es saciante y fresco, pero no solo eso, sino que es pura fibra, algo muy conveniente para la salud intestinal.
Rico en vitaminas y minerales, es por lo tanto una verdura muy saludable. Bueno, verdura, lo que se dice verdura, no es, ya que como ocurre con el tomate es una fruta, cosas de la vida misma. En esta sección ya los hemos recomendado alguna vez en ensaladas, crudo, o a la plancha, sobre todo a la hora de aligerar una barbacoa alternando los chuletones con parrilladas de verduras en las que el calabacín no debe faltar.
Las cremas son suaves en principio, pero además le vamos a añadir nabo y no patata, además de iniciar el proceso con lo blanco de un puerro, en lugar de lo más usual de la cebolla y el ajo, que nos daría como resultado una crema menos suave y elegante que esta que os proponemos.
RECETA PASO A PASO
1. Pelar y trocear
Los calabacines los pelamos o no, según el color que queramos dar a la crema. En este caso hemos usado el interior de los calabacines después de ahuecarlos para hacerlos rellenos, luego van sin piel. El nabo se pela también. Reservamos calabacines y nabo troceados.
2. Hacer un sofrito
Hacemos un sofrito con lo blanco de un puerro, a fuego medio y procurando que no se nos queme el puerro, por lo de conservar un bonito color.
3. Añadir las verduras
Cuando el puerro esté pochado añadimos el nabo y los calabacines que hemos troceado. A fuego medio y dando vueltas para que no se nos quemen.
4.Cubrir con agua y cocer
Añadimos agua, aunque hay quien le pone caldo de verduras, nosotros preferimos agua simplemente, para que no se nos enmascare el ligero y agradable sabor del calabacín. Cubrimos y dejamos cocinar durante veinte minutos a fuego medio, sin dejar de vigilar por si hiciera falta añadir algo más de agua.
5. A la batidora
Apartamos la cazuela del fuego y trituramos con la batidora eléctrica, hasta conseguir una textura fina, sin grumos ni trocitos que nos vayan a estropear el resultado final ya en el plato.
6. Añadir la nata
Una vez bien triturado todo, se añade nata líquida, más o menos un brick de los de 200 ml, pero no entero porque luego vamos a utilizar un poco para la decoración final.
7. Servir y decorar
Bien homogénea y ligada la crema se sirve caliente en plato hondo con un poco de nata en el centro que moveremos con la punta de un cuchillo para hacer algún dibujo mono, se espolvorea con pimentón dulce, muy poco, y a disfrutar.
