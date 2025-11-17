La receta definitiva de la crema de calabacín: un plato ligero con un sabor sorprendente

1. Pelar y trocear

Los calabacines los pelamos o no, según el color que queramos dar a la crema. En este caso hemos usado el interior de los calabacines después de ahuecarlos para hacerlos rellenos, luego van sin piel. El nabo se pela también. Reservamos calabacines y nabo troceados.

La crema de calabacín ya elaborada B.R.

2. Hacer un sofrito

Hacemos un sofrito con lo blanco de un puerro, a fuego medio y procurando que no se nos queme el puerro, por lo de conservar un bonito color.

3. Añadir las verduras

Cuando el puerro esté pochado añadimos el nabo y los calabacines que hemos troceado. A fuego medio y dando vueltas para que no se nos quemen.

4.Cubrir con agua y cocer

Añadimos agua, aunque hay quien le pone caldo de verduras, nosotros preferimos agua simplemente, para que no se nos enmascare el ligero y agradable sabor del calabacín. Cubrimos y dejamos cocinar durante veinte minutos a fuego medio, sin dejar de vigilar por si hiciera falta añadir algo más de agua.

5. A la batidora

Apartamos la cazuela del fuego y trituramos con la batidora eléctrica, hasta conseguir una textura fina, sin grumos ni trocitos que nos vayan a estropear el resultado final ya en el plato.

6. Añadir la nata

Una vez bien triturado todo, se añade nata líquida, más o menos un brick de los de 200 ml, pero no entero porque luego vamos a utilizar un poco para la decoración final.

7. Servir y decorar

Bien homogénea y ligada la crema se sirve caliente en plato hondo con un poco de nata en el centro que moveremos con la punta de un cuchillo para hacer algún dibujo mono, se espolvorea con pimentón dulce, muy poco, y a disfrutar.