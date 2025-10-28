Un plato tradicional que te hará pasar por un chef de vanguardia: Jabalí al vino fino

Maceramos la carne con verduras y especias

En primer lugar, maceramos la carne, de un día para otro y en la nevera si no hace frío. El aliño es prácticamente mezclar todos los ingredientes mentados supra, y las especias que a vuesas mercedes mejor le parezcan: por supuesto, pero también orégano, perejil, clavo, pimentón, pimienta. Quiere decirse que todo esto más una cebolla y tres o cuatro dientes de ajo, muy bien picados, apio, puerro, zanahorias y calabaza. De todo esto lo que queráis, según existencias o gustos de cada cual.

Primera cocción de la carne en olla exprés

A pesar del macerado, a la carne de jabalí hay que darle caña para que quede blandita y apetecible, de modo que además de las especias del adobo, deberá contar con un tiempo prudente de cocción en la olla exprés. De momento y tras un día de maceración sacamos las piezas de carne del adobo y procedemos a darles una cocción previa de media hora a presión. Luego sacamos la carne ya medio cocinada y el líquido de la cocción lo despreciamos. Fregoteamos la olla porque la vamos a volver a utilizar.

Salteamos la carne en la olla con aceite

La carne se salteará en una olla con una lámina de aceite de oliva. Es la misma olla donde vamos a hacer el guiso, de ahí que la hayamos fregoteado bien.

Sellamos la carne y salteamos las verduras

Una vez que cambie la carne de color, que esté sellada para que conserve sus jugos y su sabor en el interior durante todo el proceso de cocción, se sacan de la olla y se reservan, con objeto de meter en el mismo aceite y en la misma olla, claro está, las verduras del macerado. Lógicamente se escurren del líquido, que se reserva porque lo vamos a utilizar a continuación.

Trituramos las verduras, añadimos vino y cocemos

Salteadas las verduras, las sacamos de la olla y las unimos al líquido de la maceración para empezar con los inocentes truquitos que nos conducirán a una salsa espesa y uniforme. Minipimer, túrmix o lo que cada cual tenga a mano para triturar las verduras salteadas junto con el líquido. A lo que resulta le añadimos vino fino y a cocer a fuego medio como diez o doce minutos.

Guisamos la carne con la salsa hasta que espese

Pues ya casi está. De nuevo a la olla exprés la carne que teníamos apartada, más las verduras que hemos triturado con el vino y el líquido que quedó de la maceración. Un poco más de vino y agua para cubrir la carne si hiciera falta y a cocinar todo, carne y triturado de verduras con el caldo, a fuego medio hasta que reduzca y quede una salsita espesa. Esto debe estar haciéndose una media hora, pero no debéis perder de vista el guiso por si veis que se está quedando seco añadir un poco de agua. En resumidas cuentas, la carne debe quedar tierna y la salsa más cremosa que líquida.

Servir la carne napada con la salsa y patatas

Servir caliente la carne, napada con la salsa y algún trozo de verdura que se haya escapado a los triturados, que siempre hace bonito. Acompañar con unas patatitas de esas pequeñas que se cocinan en siete minutos en el microondas.