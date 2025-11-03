Las más de 80.000 personas que disfrutaron en Huelva de The Champions Burger premian a esta hamburguesa

Tras 11 días en Huelva, The Champions Burger cerró sus puertas con más de 80.000 visitas recibidas en este tiempo, amantes de las hamburguesas que han elegido la mejor.

El restaurante sevillano Street Food Burger ha conquistado al público de Huelva logrando la victoria en The Champions Burger con su hamburguesa, 'La Gamberra 3.0'. En una edición que, además, ha conseguido reunir a más de 80.000 personas en su primera visita a la ciudad, convirtiéndose en uno de los certámenes gastronómicos más destacados de la localidad.

Esta burger es una versión renovada de su buque insignia, 'La Gamberra 2.0', con la que ya habían quedado entre los tres primeros puestos en Córdoba, Barcelona, Logroño y Almería. Tras su primera victoria en Sevilla, esta nueva receta vuelve a imponerse gracias a una combinación irresistible: pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits, carne fat mash, costilla ahumada, queso chédar, salsa Gamberra y beicon bits caramelizados.

Otra de las hamburguesas que ha arrasado entre el público ha sido la glamurosa 'Royale Gold' de los cordobeses Godeo, una de las favoritas del certamen. Ha obtenido el segundo puesto por su receta y presentación única con su pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera a baja temperatura 48 horas, crema suave con toque ácido ahumada, salsa Emmy y beicon bits. Esta burger ha ganado en Madrid, Cádiz, Valladolid, Santander, Torrevieja, León, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Benidorm, Vigo, San Sebastián de los Reyes (Madrid), Guadalajara y, este fin de semana, en Pamplona.

Completan el trío ganador los también cordobeses Nolito's, con la arriesgada 'Diamante Azul', que ganó recientemente en la visita de The Champions Burger a París. Está compuesta por pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Estas elaboraciones han sido las mejor valoradas por el público de Huelva, que durante once días ha elegido sus propuestas favoritas en función del pan, la carne, la originalidad, la combinación de ingredientes y la presentación. Cada voto ha sido decisivo para elegir a los ganadores en una competición marcada por el altísimo nivel de las burgers y el esfuerzo de los chefs por ser el mejor.

The Champions Burger ha contado con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y la Diputación. En el acto inaugural participaron la alcaldesa, Pilar Miranda; el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la diputada provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán. También asistieron los concejales de Seguridad Ciudadana y de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, José Manuel Moreno y Elena Pacheco; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Ángela Ramos, y el consejero del Real Club Recreativo de Huelva, Antonio Manuel Carrasco.

Una ruta con más de 50 paradas

Huelva y Pamplona han sido las dos últimas paradas de una edición histórica. The Champions Burger se prepara ahora para la gran final, que se celebrará del 5 al 23 de noviembre en Leganés (Madrid), y donde las hamburgueserías más votadas a lo largo de todo el certamen competirán por el título de 'Mejor hamburguesa de España'.

Esta edición del festival ha batido récords: más de 5 millones de visitantes y 300 hamburgueserías participantes, en una gira que ha visitado más de 50 ciudades de 15 comunidades autónomas. Además, el certamen ha iniciado su expansión internacional con una parada especial en París que ha reunido a más de 220.000 personas.

Tras la final española, la competición continúa y se elegirá la 'Mejor hamburguesa de Europa' en un destino que se desvelará próximamente. Allí se enfrentarán las mejores burgers del certamen nacional junto a propuestas de alto nivel de distintos países europeos, reforzando el carácter internacional del festival y la proyección global de sus chefs y creadores.