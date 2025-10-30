Así es la hamburguesa de oro comestible que puedes probar en The Champions Burger de Huelva: «Es la que ha ganado más premios»

Continúa celebrándose hasta este domingo, día 2 de noviembre, The Champions Burger en el entorno del muelle de la Rio Tinto de Huelva capital y los clientes, cuando tienen ya el ticket de lo que han consumido, pueden votar con el códido QR por su hamburguesa favorita y de esa manera entrarán en el sorteo de un Mustang.

Una de las favoritas del público onubense, y también valorada por la creadora de contenidos gastronómicos en redes sociales Huelva Foodie, es la Royale Gold del restaurante cordobés Godeo, que aspira a ganar también en Huelva después de haberlo hecho ya este año en The Champions Burger en localidades como León, Madrid, Cádiz, Valladolid, Santander y Vitoria-Gasteiz.

Es la que más premios ha ganado en la historia de la Champions, ya que posee 14 oros y 30 podios. ¿Cuál es su secreto? Es una hamburguesa famosa que incluye oro comestible y una variedad de ingredientes premium. Sus componentes principales son pan brioche negro, carne de chuletón, costilla de ternera cocinada a baja temperatura con mermelada de bacon y toque trufado, crema de queso payloyo, cheddar fundido, bacon bits, salsa bourbon y sour cream ahumada.

Ingredientes clave de la Royale Gold

Pan: Brioche negro artesanal.

Carne: Chuletón.

Costilla: Deshilachada, cocinada a baja temperatura con mermelada de bacon y toque trufado.

Salsas: Salsa casera picante y dulce, salsa bourbon, y sour cream ahumada.

Queso: Crema de queso payloyo y cheddar fundido.

Otros: Bacon bits y oro comestible

La Royale Gold destaca por su pan brioche cubierto de oro comestible, mermelada de beicon, carne de chuletón, queso ahumado, costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, sour cream ahumada, salsa Emmy y beicon bits. Esta combinación ha despertado gran entusiasmo entre los amantes de la gastronomía en Huelva y otras ciudades del circuito.

La entrada al evento situado junto al Muelle de la Rio Tinto en Huelva es gratuita y se celebrará hasta el día 2 de noviembre, siendo los horarios de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas. El precio de cada hamburguesa es el mismo en todos los stands, 12,95 euros.

Participantes

Entre los participantes en esta parada onubense se encuentran Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Jisma, Rico, El Tarantín Chiflado, Nolito's, El Surtidor on Fire, Tokio, Delacalle Smash Burger, Vacarnal, Circo, Baool y Street Food Burger. Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Cheeck's (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas).

Para los más golosos, hay dos propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts) y Las Torres de Ciriaco (tartas de queso).