Arrancan las demoliciones en la zona de la futura plaza Mayor de Huelva

La transformación de la zona del antiguo Mercado del Carmen, tras los primeros trabajos de urbanización de la futura Plaza Mayor, avanzará de forma definitiva la semana que viene, cuando está previsto que empiecen las demoliciones contempladas en el Plan Especial de Reforma Interior Antiguo Mercado del Carmen.

Se trata de derribar una serie de edificaciones incompatibles con la futura ordenación, situadas en distintos puntos del ámbito. De esta forma, la primera de las actuaciones está prevista para el próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 9.00 horas, en la calle Jesús del Calvario, 14, con un plazo de ejecución estimado en 10 días.

Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Huelva está coordinando las actuaciones que lleva a cabo la empresa urbanizadora con las áreas de movilidad y de seguridad ciudadana, con la intención de reducir en lo posible las afecciones que provocarán las obras. Para ello, desde este miércoles se viene informando a todos los vecinos y comercios de la zona afectada y su entorno, principalmente respecto a los trastornos a efectos de movilidad, tráfico y accesos de residentes y garajes.

Afecciones al tráfico

En este sentido, el acceso de tráfico rodado desde la calle Duque de la Victoria hacia Jesús del Calvario se verá puntualmente interrumpido en función de las necesidades de acceso de maquinaria y transporte a la obra, coordinados en todo momento por personal de la empresa de demolición en colaboración con la Policía Local, quedando garantizado el acceso a los garajes afectados de la calle Jesús del Calvario.

Además, durante la ejecución de las obras se eliminarán los aparcamientos existentes en la calle afectada, viéndose igualmente condicionada parte del aparcamiento privado colindante con la edificación a demoler, debido al perímetro de seguridad que se delimitará y acordará con la empresa que gestiona dicho aparcamiento.

Una vez finalizada esta demolición se continuará en la calle Duque de la Victoria 10, para la que se seguirán las mismas medidas de información previa y coordinación.