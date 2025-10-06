Comienzan las obras del aparcamiento que sustentará la futura Plaza Mayor de Huelva

Cuando aún no han terminado las labores de desmontaje de la carpa que ha acogido durante los últimos días la Feria de la Tapa, han comenzado este lunes en el solar del antiguo Mercado del Carmen los trabajos para la construcción de la futura Plaza Mayor de Huelva.

Los primeros trabajos, visibles desde primera hora, se han centrado en la preparación del terreno para una intervención de gran envergadura. Las labores iniciales incluyen la señalización de la zona, el acopio de materiales de construcción, la instalación de la caseta de obras y el vallado perimetral del solar, que hasta ahora funcionaba como un aparcamiento provisional. Asimismo, ya hay maquinaria pesada en la zona para comenzar la primera fase del proyecto.

El concejal de Urbanismo, Felipe Arias, ha destacado este lunes que el Ayuntamiento ha cumplido su promesa de iniciar las obras tras la muestra gastronómica. «Tal como habíamos anunciado, hoy lunes 6 de octubre y tras la Feria de la Tapa, se han empezado los trabajos de urbanización». Esta fase inicial, recordó, se centrará en la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 450 vehículos y, simultáneamente, en la urbanización de la superficie para crear un nuevo espacio público.

Arias ha destacado la relevancia de esta actuación, definiéndola como una «obra histórica« y un proyecto »muy anhelado por todos los onubenses«. Según el concejal, se trata de desbloquear una de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad, que llevaba más de dos décadas estancada. »Estamos de nuevo de enhorabuena y toda Huelva ve cómo hay proyectos importantísimos que después de décadas se ponen en marcha«, afirmó.