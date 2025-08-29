El Ayuntamiento de Huelva ejecuta 1.200 actuaciones de mantenimiento de la vía pública durante el primer semestre

El Servicio de Mantenimiento de la Vía Pública que desarrolla la concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva a través de la empresa concesionaria Imesapi ha ejecutado 1.200 actuaciones durante el primer semestre del año.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en su mayoría son «pequeñas obras» para dar respuesta tanto a las incidencias detectadas por los servicios de inspección, como a las demandas reclamadas por los ciudadanos mediante la aplicación 'Línea Verde'. En concreto, según la tipología de trabajos, se han desarrollado 697 actuaciones relacionadas con el asfalto; 446 con los acerados; 36, relacionadas con el mobiliario urbano; y 14 centradas en saneamiento y limpieza con pintura.

Además, destacan en este primer semestre del año ocho proyectos especiales centrados en obras que, «debido a su envergadura, complejidad o especialización requirieron de la contratación de personal adicional».

Se trata de las obras desarrolladas en la calle Gonzalo de Berceo para la renovación de la plaza del Perdón; la rehabilitación completa de la calle Santos Chocano; la renovación del pavimento completo en el margen derecho de la calle Hinojales; y de la calle Juan de Oñate; la demolición de una fuente ornamental en desuso y explanación del terreno resultante en la barriada de Cardeñas; la restauración de todos los componentes de madera que conforman la plaza, el escenario, el entarimado y los bancos de la calle Galaroza.

También la demolición de la fuente ornamental en desuso 'La Estrella', con explanación del terreno resultante y reposición de césped en la avenida Santa Marta; y el proyecto de renovación de pavimento de escaleras con peldaños y tabiques en mal estado en todo el entorno de la calle Paula Santiago.

Inversiones por barriada

En cuanto a inversiones por barriadas, en Ayuntamiento ha señalado que destacan en esta ocasión La Orden, con 164.292 euros de presupuesto en distintas obras; seguida de La Hispanidad, con 117.097 euros; y a continuación la zona de Adoratrices con 54.897 euros; los Jardines de Santa Marta con 54.142 euros; y el Centro, con 53.930 euros de inversión en actuaciones en la vía pública durante los seis primeros meses de 2025.

Las obras en acerado se refieren principalmente a actuaciones de renovación integral de pavimentos que presentaban un estado de deterioro avanzado, reparación de hundimientos, baldosas sueltas o fracturadas, resolución de problemas de accesibilidad, así como de cualquier peligro o riesgo detectado por parte de la inspección municipal del área de Infraestructuras. Las actuaciones de renovación de pintura incluyen muros, barandas, pasamanos y pérgolas que se encuentren en mal estado de conservación, ya sea por la acción de los agentes atmosféricos, como por actos vandálicos.

En cuanto al mobiliario urbano, las actuaciones se refieren a la restauración de bancos, en sus diferentes tipologías --fundición, madera, prefabricados, etc.--, además de bolardos o pilonas, fijas o extraíbles y en general, cualquier infraestructura que presente un estado de deterioro avanzado, ya sea por accidentes o actos vandálicos.

Asfalto

El Consistorio ha señalado que, más allá del Plan de Asfaltado Municipal actualmente en marcha por valor de más de un millón de euros para intervenir en 12 barrios de la capital, desde el Servicio de Mantenimiento de la Vía Pública se han realizado en el primer semestre del año 697 actuaciones relacionadas con el asfaltado con una inversión de 107.000 euros.

Se trata de la resolución de incidencias detectadas en la red de calzadas de la ciudad ya sean por falta de material (bache) o irregularidades en el firme asfáltico, resolución de problemas de accesibilidad, así como de cualquier peligro o riesgo para la seguridad de los peatones o conductores.

En este sentido, apunta que el mantenimiento de asfalto «no solo se centra en la reparación de incidencias» y que «principalmente se enfoca en la prevención mediante inspecciones periódicas que prolongan su vida útil, con una inversión fundamental para garantizar la seguridad vial, mejorar la calidad de las calzadas, reducir el ruido, incrementar la durabilidad de los materiales y reducir costes al frenar el deterioro y evitar reparaciones mayores»