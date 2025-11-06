El delegado de Educación expresa su «firme rechazo» tras la agresión a una maestra del CEIP Prácticas de Huelva

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, ha manifestado este jueves el «firme rechazo» de la Junta de Andalucía a la supuesta agresión sufrida por una maestra del CEIP Prácticas de la capital, un incidente que habría ocurrido en el propio centro y en horario escolar este miércoles, y que ha motivado esta mañana una concentración de repulsa convocada por el profesorado y respaldada por la AMPA.

«En nombre de toda la comunidad educativa en Huelva, queremos manifestar nuestro firme rechazo a cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, a cualquier miembro de la comunidad educativa, y en este caso hacia el personal docente», ha declarado Soriano. «Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la maestra afectada por este incidente ocurrido en el día de ayer en el CEIP Prácticas de Huelva. Desde la Delegación reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el respeto hacia el profesorado, así como el apoyo institucional ante unos hechos absolutamente inadmisibles en el ámbito educativo».

Intervención de la Inspección

La Delegación ha precisado en un comunicado que el Servicio de Inspección Educativa «ha iniciado ya la intervención preliminar» y que el inspector de referencia está recabando información de todas las partes implicadas para esclarecer las circunstancias. Por el momento, no se ha determinado si procede activar el Protocolo de actuación ante agresiones al profesorado, decisión que dependerá de la valoración de la información recopilada en esta fase inicial.

El organismo recuerda que dicho protocolo establece, entre otros pasos, la comunicación inmediata de los hechos, la apertura de diligencias, la evaluación de la gravedad del incidente, la propuesta de medidas de apoyo al docente afectado y el eventual traslado del caso a otras instancias competentes si fuera necesario.

Durante la mañana de este jueves, el claustro y el equipo directivo del CEIP Prácticas se han concentrado en el interior del centro portando carteles con el mensaje «Escuela de Paz», mientras las familias aguardaban en silencio en la puerta como muestra de apoyo y respeto. La AMPA del colegio ha expresado también su respaldo a la maestra y ha llamado a las familias a «recurrir siempre al diálogo» y a rechazar cualquier forma de violencia.