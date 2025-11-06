Una empresa de Huelva te manda el marisco fresco recién comprado directamente a tu casa: «¡Buena calidad y llega en perfecto estado!»

El marisco es una de las delicias que no suele faltar en cualquier mesa de celebración durante las fiestas navideñas. La provincia de Huelva es toda una referencia en este manjar con la gamba blanca, pero también gamba roja y cristal langostinos, cigalas, carabineros y patas y cuerpos de cangrejo. Los onubenses tienen muy fácil elegir el mejor producto capturado del mar, pero también lo pueden hacer los interesados del resto de España gracias una empresa onubense, La Despensa del Mar.

Esta compañía acumula 14 años de experiencia gestionando pedidos online para que lleguen a tiempo y en perfectas condiciones al domicilio del cliente. En este tiempo no han parado de crecer satisfaciendo la demanda de sus marisco fresco a muchos puntos del país.

«Mandamos el marisco a tu casa en Navidad desde Huelva», señala en un video La Despensa de Mar. Selecciona el marisco en función del pedido, se envasa y se prepara para que llegue en perfectas condiciones para su consumo y no pierda su frescura y calidad, como se aprecia en las imágenes. El género se conserva bien y a eso le suman «el máximo cariño».

Perfectamente conservado

En su web explican que tas la última parada biológica ya están pescando el mejor marisco, con un gran sabor y calidad. «Desde ahora hasta Navidad es el momento perfecto para reservar: el marisco se conserva en perfectas condiciones, y así aseguras precio, disponibilidad y calidad», señalan.

El cliente sólo tiene que realizar el medido desde la web y los trabajadores de La despensa del mar se encargan de todo: «lo compramos, lo preparamos y lo guardamos para ti hasta Navidad, al precio actual de mercado. Así te aseguras el mejor marisco, sin preocuparte de subidas de precio ni de que se agote».

Su servicio también incluye guardar el pedido y entregarlo cuando lo necesites, el 23 de diciembre y el 30 de diciembre. «Te lo llevaremos por la mañana antes de las 12:00h, directamente en tu puerta», indican.

La Despensa del Mar se encuentra en el Puerto de Huelva, concretamente en la avenida Joaquín Turina número 10 de la capital onubense. Su teléfono es el 959 87 07 40.