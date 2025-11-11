En libertad los tres detenidos por una presunta violación grupal en Cartaya

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ayamonte ha acordado en la tarde de hoy martes la puesta en libertad provisional de los tres detenidos por la presunta agresión sexual a una mujer en la localidad de Cartaya, imponiéndoles como medidas cautelares la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la víctima, la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial cada semana.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular han solicitado el ingreso en prisión provisional de los detenidos, no pudiendo la jueza adoptar dicha medida de oficio y sin que lo solicite alguna de las partes. Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres detenidos han prestado declaración. Inicialmente, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito de agresión sexual.