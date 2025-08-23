El Ayuntamiento de Huelva rehabilitará las pistas deportivas del polígono San Sebastián con una inversión de 200.000 euros La intervención se producirá sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados La concejal de deportes avanza «un ambicioso plan de mejora de todas las instalaciones deportivas de la distintas barriadas de la ciudad»

El Ayuntamiento de Huelva se ha comprometido a rehabilitar las pistas deportivas del Polígono San Sebastián, situadas en la Plaza de la Alegría. Con una inversión de 200.000 euros se prevé la renovación integral del pavimento y el cerramiento, actuaciones de mejora y la ampliación del edificio de almacén.

De este modo, el Ayuntamiento ha asegurado en una nota que se da respuesta a una «demanda histórica del vecindario», fruto del diálogo «permanente» con los ciudadanos, mantenido tanto a través de encuentros periódicos entre distintas áreas municipales como de los despachos de calle de la alcaldesa, Pilar Miranda.

El proyecto, que ya está redactado y remitido al departamento de Contratación para que inicien los trámites de licitación de cara a la adjudicación de las obras, supone la intervención sobre la pista polideportiva existente que cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados.

Renovación

Las obras se ocuparán de la renovación integral del pavimento deportivo y la sustitución del cerramiento perimetral, además de diversas mejoras en el drenaje, la señalización de campos y o el equipamiento, que incluye nuevas porterías.

Además, se proyecta una pequeña ampliación del edificio auxiliar para uso de almacén vinculado a la pista, en respuesta a las necesidades y demandas de la Asociación y los vecinos. Con la rehabilitación, se pretende además reforzar la integración urbana del ámbito, recuperando el uso vecinal del espacio, con una solución «adaptada y respetuosa con el paisaje urbano».

Una demanda vecinal histórica

Por su parte, la concejala de Deportes, María de la O Rubio, ha explicado que «al llegar al Ayuntamiento los vecinos nos trasladaron la histórica demanda y los años de espera sin recibir una respuesta ni un compromiso real. Tomamos nota de sus necesidades, nos pusimos a trabajar y mejoramos una propuesta inicial desde el consenso con los vecinos».

Al hilo de lo anterior, De la O Rubio ha explicado que se trata de «una pista con numerosos usuarios de todas las edades, que presentaba un evidente deterioro por el paso de los años y el desgaste acumulado«. La actuación demuestra »el firme compromiso del Ayuntamiento y su alcaldesa por mejorar la vida de los onubenses, barrio a barrio«, ha valorado.

En este sentido, ha destacado que la intervención de las pistas del Polígono San Sebastián se enmarcan dentro de «un ambicioso plan de mejora de todas las instalaciones deportivas de la distintas barriadas de la ciudad, para su adecuación y pensando siempre en dar a los onubenses el servicio que merecen«.