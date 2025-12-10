Comienza la instalación de aparcamientos oficiales para el servicio de bicis de alquiler en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado esta semana la señalización de las primeras zonas de aparcamiento destinadas al nuevo sistema de alquiler de bicicletas compartidas, un paso clave para ordenar el servicio y responder a las quejas ciudadanas.

Desde la concejalía de Movilidad han informado a Huelva24 de que ya se han habilitado plazas en lugares como IES San Sebastián, avenida Fuerzas Armadas (dos puntos: frente a Los Rosales y junto a la antigua cárcel), el centro de salud Adoratrices, la rotonda del Papa y La Palmera. Estas zonas han sido seleccionadas tras detectar una mayor demanda de usuarios.

Aunque el sistema ya está operando desde hace meses con varias decenas de bicicletas en la calle, hasta ahora el problema era la falta de aparcamientos definidos, a la espera de realizar un análisis de las necesidades reales durante las primeras semanas de uso. Así, una vez estudiada la demanda, ha comenzado la señalización de las zonas habilitadas para aparcar.

De este modo, quien las ignore a partir de ahora debe saber que el servicio funciona con geolocalización, por lo que dejar la bici fuera de una zona acotada puede implicar penalización incluso si ya se ha entregado físicamente, ya que según el consistorio «el contador seguiría corriendo», aunque existen uno o dos metros de margen de error.

Las bicis eléctricas empiezan a tener sitios concretos para dejarlas alberto díaz

Listado completo por desvelar

A día de hoy, no se ha comunicado cuántas paradas habrá en total ni la fecha estimada para completar la red, que sin embargo cuenta ya con varios puntos habilitados. Desde el Ayuntamiento piden «un poco de paciencia» y animan a los usuarios a utilizar los espacios oficiales, recordando que están trabajando para tener una Huelva más sostenible con varias opciones de transporte y mas ordenado».

Esta operación responde directamente a la polémica generada por el estreno del servicio de alquiler de bicicletas: en septiembre, vecinos denunciaban en redes sociales que las bicicletas quedaban «aparcadas» en cualquier acera, obstaculizando el paso peatonal. Con la puesta en marcha de estas zonas de estacionamiento se busca atajar esas quejas y facilitar que el sistema cumpla su objetivo de promover una movilidad más sostenible sin alterar la convivencia urbana.

Bicis eléctricas de alquiler

El servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas arrancó el pasado mes de julio, desplegando en fase inicial 200 bicicletas de pedaleo asistido, con la previsión de alcanzar 500 unidades en una fase posterior.

Este nuevo servicio se enmarca en la apuesta municipal por una movilidad «más verde, eficiente y sostenible», y pretende ofrecer una alternativa de transporte ágil, accesible y respetuosa con el medio ambiente.

Sin embargo, con su puesta en marcha llegaron las críticas por la falta de puntos de estacionamiento concreto, lo que provocaba que las bicicletas apareciesen 'abandonadas' en cualquier punto de la ciudad, y que los usuarios tampoco supiesen exactamente dónde acudir a buscarlas a la hora de necesitar el servicio.