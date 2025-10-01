Conciertos de la Feria de la Tapa en Huelva: podrás disfrutar gratis de todas estas actuaciones durante tres días

El Granuja y sus Majaras será uno de los grupos que actuarán en la Feria de la Tapa de Huelva

Llega la esperada vigésimo cuarta edición de la Feria de la Tapa de Huelva, que se celebrará esta semana, entre el jueves día 2 de octubre y el domingo 5 en el solar del antiguo Mercado del Carmen de la capital onubense.

Organizada por la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), la feria se ha consolidado como la gran cita gastronómica de la capital. Ofrecerá un horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas y contará con 14 stands: nueve de tapas, además de espacios dedicados a chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y una barra central de bebidas. Los precios serán de 3 euros por tapa y 1,5 euros por refresco o cerveza.

Los nueve establecimientos participantes en esta edición son: El Cuartel – Antigua Casa Lalo, Dgustate, La Bronce, Los Maestres, Freiduría La Plaza- Abacería La Abundancia, Coma Tapas, Rosalía La Ratona, Casa Galicia y Restaurante Juan Hormigo.

A ellos se suman Jamones Tomás Castaño (chacinas), Mariscos Carrillo (mariscos), Bodegas del Socorro (vinos), La Grosera (dulces) y The Real Lion (barra de bebidas).

La programación de la Feria de la Tapa de Huelva, que se viene celebrando desde el año 1997, por lo que es la más antigua de Andalucía, incluye actuaciones musicales todos los días de 16.30 a 20.30 horas, mientras que el domingo se celebrará el tradicional concurso a la Mejor Tapa de la Feria, con jurado profesional.

DJ Adrián

En cuanto a las actuaciones musicales, cada día actuarán los grupos Somos Noniná, El Granuja y sus Majaras, Punto y Seguido y Barón Brandy, todos ellos bastante conocidos en la provincia onubense y que pondrán a bailar a los comensales.

Y cuando caiga la tarde y hayan acabado dichas actuaciones, el encargo de seguir poniendo la mejor música hasta las 00.00 horas en el mercado del antiguo solar del antiguo Mercado del Carmen ser DJ Adrián.