Feliciano Fernández condensa en un libro los 90 años de historia de la Parroquia del Polvorín de Huelva

El templo del barrio del Polvorín acogió la presentación del libro conmemorativo '90 aniversario de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Huelva'. Una obra coordinada por el que fuera su párroco, Feliciano Fernández Sousa, que condensa las nueve décadas de historia y vida del templo parroquial.

El libro nace a raíz de las cuatro conferencias impartidas en el 90º aniversario del templo, celebradas en el año 2019, cuyo contenido ha sido reunido por el sacerdote Feliciano Fernández para engrandecer mas si cabe la historia del templo. Dichas conferencias, que sirvieron para conocer mejor la historia del templo del barrio del Polvorín, versaron sobre la arquitectura del edificio y la evolución del urbanismo de la zona, a cargo de Emilio Muñoz Jorva; sobre la pastoral en el Polvorín y la obra de San Manuel González, a cargo de Baldomero Rodríguez Carrasco; sobre los orígenes de la parroquia, a cargo de Eduardo Sugrañes Gómez; y sobre la devoción corazonista a cargo de Juan Bautista Quintero Cartes. Todo ello viene acompañado de una importante aportación fotográfica tanto histórica como actual.

La presentación corrió a cargo de Mariola Luengo, delegada de Hermandades de la Diócesis de Huelva y vicepresidenta de la asociación 'El Patio del Amor', a cuyo fin irán destinados todos los beneficios obtenidos con la venta del libro. El acto contó con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, así como el actual párroco del Sagrado Corazón de Jesús, el vicario general de la diócesis o el vicario episcopal de Huelva-Ciudad. Junto a ellos estuvieron representadas las hermandades de la Victoria, Tres Caídas, Sagrada Cena, Bella y Montemayor; la Hermandad de los Estudiantes, fundada en este templo; y las hermanas teresianas. La publicación de este libro ha sido posible gracias al patrocinio de la Autoridad Portuaria de Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur.

Un templo en puertas de su centenario

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús fue creada el 30 de junio de 1923 por el entonces arzobispo de Sevilla, el cardenal Eustaquio Ilundain. Se trata de la tercera parroquia en constituirse en la ciudad de Huelva, erigida para paliar las necesidades parroquiales de esta zona alejada del centro. Hasta la construcción del actual templo, la capilla de las hermanas teresianas, actual iglesia parroquial de San José Obrero, hizo las veces de templo parroquial. El templo actual del Sagrado Corazón de Jesús se bendijo el 22 de diciembre de 1929.