El tren secreto de Huelva que poca gente conoce: sólo circula de noche los fines de semana de luna llena

La Cuenca Minera de Riotinto en Huelva esconde una experiencia increíble. Existe un tren que parece sacado de un cuento y que muchos aún desconocen: el Tren de la Luna, una experiencia única que sólo tiene lugar los fines de semana de luna llena.

Este ferrocarril turístico, gestionado por el Parque Minero de Riotinto, ofrece a los viajeros dos paisajes en un mismo trayecto. La ida se realiza con la última luz del día, permitiendo disfrutar de los espectaculares matices rojizos y anaranjados que caracterizan a la ribera del río Tinto. Pero es en el viaje de vuelta cuando llega la verdadera sorpresa ya que el tren se desliza bajo la luz plateada de la luna llena, revelando una perspectiva inédita y mágica de este entorno único en el mundo. Así lo cuenta una usuaria de Tik Tok en una de sus últimas publicaciones:

La experiencia comienza en la estación de Talleres Mina, situada en la carretera A-476 entre Minas de Riotinto y Nerva. Los visitantes deben presentarse unos 20 minutos antes de la salida, que varía en función del mes. Durante el recorrido se realiza una parada de una hora en la estación de Los Frailes, donde los viajeros pueden cenar en las mesas habilitadas, llevar su propio picnic o incluso encargarlo con antelación al servicio de repostería «La Gilda». Todo ello acompañado de música en directo y servicio de bar, en un ambiente distendido que anticipa la llegada de la luna.

La duración total de la actividad ronda las tres horas, con plazas limitadas y venta de tickets exclusivamente online, lo que convierte cada salida en un evento muy demandado.

Reservas Más información y reservas en Parque Minero de Rio Tinto

Contacto: 959 59 00 25

En definitiva, el Tren de la Luna no sólo invita a un viaje por la historia minera de Huelva, sino también a vivir una experiencia sensorial en la que el paisaje cambia radicalmente de día a noche, siempre con el río Tinto como protagonista.