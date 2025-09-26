Varios heridos en un accidente entre cuatro vehículos en la rotonda de Cardeñas de Huelva

Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local

Una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro vehículos, ocurrida esta mañana en la subida de la rotonda de Cardeñas en dirección al hospital, ha dejado varios heridos de diversa consideración. El siniestro está generando importantes retenciones de tráfico en la zona.

Como resultado del accidente, una persona ha sufrido una laceración en una pierna, mientras que otras han registrado contusiones de carácter leve. Tres dotaciones de la Policía Local, junto al equipo de atestados, se encuentran en el lugar para regular la circulación e iniciar la investigación sobre las causas del siniestro.