Feria de la Tapa de Huelva 2025: fechas, precios, programación y lista completa de participantes

Foto de archivo de la pasada edición de la Feria de la Tapa de Huelva

Vuelve la cita gastronómica más destacada de la ciudad de Huelva. El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido este viernes la presentación de la 24ª edición de la Feria de la Tapa, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el solar del antiguo Mercado del Carmen, en la que será la última cita en este espacio antes del inicio de las obras de la futura Plaza Mayor, que comenzarán de forma inminente.

Organizada por la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (BARECA), la feria se consolida como la gran cita gastronómica de la capital. El teniente alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que se trata de «un evento referente para un sector clave en la economía local que merece el apoyo incondicional de todos». En el acto han estado presentes representantes de las administraciones, entidades empresariales y empresas patrocinadoras, entre ellas Caja Rural del Sur como principal apoyo, además de FOE, Huelva Comercio, Huelva Centro Shopping, la Junta de Andalucía, Diputación y Puerto de Huelva.

Presentación de la nueva edición, este viernes h24

La feria ofrecerá horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas y contará con 14 stands: nueve de tapas, además de espacios dedicados a chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y una barra central de bebidas. Los precios serán de 3 euros por tapa y 1,5 euros por refresco o cerveza.

Los nueve establecimientos participantes en esta edición El Cuartel – Antigua Casa Lalo

Dgustate

La Bronce

Los Maestres

Freiduría La Plaza- Abacería La Abundancia

Coma Tapas

Rosalía La Ratona

Casa Galicia

Restaurante Juan Hormigo

A ellos se suman Jamones Tomás Castaño (chacinas), Mariscos Carrillo (mariscos), Bodegas del Socorro (vinos), La Grosera (dulces) y The Real Lion (barra de bebidas).

Programación alternativa

La programación incluye actuaciones musicales todos los días de 17.30 a 20.30 horas, mientras que el domingo 5 de octubre se celebrará el tradicional concurso a la Mejor Tapa de la Feria, con jurado profesional.

Como prólogo, el actor onubense Mariano Peña será el encargado de leer el pregón el 18 de septiembre a las 20.00 horas en el patio del Ayuntamiento.

Además, como en ediciones anteriores, la feria mantendrá su vertiente solidaria con el reparto de más de 1.000 tapas entre entidades sociales de la ciudad, gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa y la Concejalía de Familia y Servicios Sociales.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Teresa Herrera, ha subrayado «la importancia de la colaboración público-privada en un evento que muestra lo mejor de la gastronomía de nuestras cinco comarcas». Por su parte, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha definido la feria como «un homenaje a nuestra tierra y a la enorme despensa que nos identifica».

Con más de dos décadas de trayectoria, la Feria de la Tapa de Huelva es la más antigua de Andalucía -se viene celebrando desde 1997- y se ha consolidado como una cita que combina gastronomía, cultura y solidaridad, atrayendo cada año a miles de visitantes en los primeros días del otoño onubense.