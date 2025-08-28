Finalizan los trabajos de impermeabilización de los centros municipales de Marismas del Odiel y Cristina Pinedo de Huelva

La concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva ha finalizado los trabajos de impermeabilización de los centros municipales de Marismas del Odiel y Cristina Pinedo. La responsable del Área, Mariló Ponce, ha explicado que se han «agilizado» los trámites para «terminar las obras antes del inicio del curso escolar, porque a la vuelta del verano se intensifica la actividad en estos centros».

El objetivo de la actuación ha sido proteger los edificios contra la humedad y el agua, creando una barrera para evitar filtraciones, incluyendo el sellado de las cubiertas, eliminando grietas y fugas en juntas y puntos vulnerables. También se han reparado los destrozos provocados por las intensas lluvias de invierno.

Según detalla el Consistorio en un comunicado, en el centro municipal Cristina Pinedo se han arreglado los daños localizados en la planta primera, tanto en techos como paredes; mientras que en el centro municipal Marismas del Odiel, el grueso de las reparaciones se ha centrado en el salón de actos donde los operarios han reparado el techo, han renovado la iluminación y también han rehabilitando también el suelo dañado.