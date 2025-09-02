Itinerarios de la Virgen de la Cinta 2025: horarios y recorridos completos de la bajada a La Merced y el traslado a San Pedro

Las Fiestas de la Cinta 2025 vivirán este próximo lunes 8 de septiembre una de sus jornadas más esperadas con la bajada de la alcaldesa perpetua de la ciudad desde su santuario hasta la catedral de La Merced como marca la tradición, al alba, y el traslado vespertino de este año a la parroquia Mayor de San Pedro, donde permanecerá hasta la celebración de la Magna Mariana el día 20.

Este cambio en el calendario responde precisamente a la coincidencia con este gran acontecimiento mariano, lo que ha motivado que la Virgen de la Cinta se traslade a San Pedro, donde se celebrará la tradicional novena entre los días 9 y 17 de septiembre.

Bajada a la catedral (mañana del 8 de septiembre)

Pero más allá de las novedades de este año, la estampa tradicional se vivirá en la madrugada del lunes, cuando las puertas del santuario del Conquero vuelvan a abrirse al amanecer, tras la misa del alba, para ver partir a la Virgen de la Cinta rumbo a la catedral.

La patrona de Huelva saldrá a las 6.50 horas desde el santuario, recorriendo las principales calles de la ciudad hasta llegar a La Merced a media mañana. Irá acompañada por los campanilleros y recibirá las tradicionales ofrendas populares de cantes a su paso.

Recorrido y horarios orientativos 06:50 – Puerta del santuario

07:00 – Paseo de los Marineros

07:20 – Cuesta de La Cinta

07:50 – Avda. Cristóbal Colón

08:50 – Avda. Cristóbal Colón

09:50 – Calle Natividad / Parroquia de Ntra. Sra. de Belén

10:00 – Avda. Cristóbal Colón

10:40 – Avda. Cristóbal Colón

10:50 – Paseo Independencia

11:10 – Paseo Independencia

11:20 – Plaza de la Merced

11:30 – Puerta de la Catedral

Traslado a San Pedro (tarde del 8 de septiembre)

Ese mismo día, a partir de las 20.30 horas y tras la Función Principal de Instituto, la Virgen de la Cinta emprenderá de nuevo el camino, iniciando en esta ocasión su traslado desde la catedral hasta la Parroquia Mayor de San Pedro, donde quedará entronizada para la novena y de cara a la Magna Mariana.

Recorrido y horario previsto 20:30 – Puerta de la catedral

20:40 – Plaza de la Merced

20:50 – Calle Ginés Martín

21:00 – Calle Ginés Martín

21:10 – Calle Ginés Martín

21:20 – Calle Daoiz

21:30 – Plaza de San Pedro

21:40 – Puerta de San Pedro

Magna y regreso

El 20 de septiembre la Virgen de la Cinta participará en la Magna Mariana desde San Pedro acompañada a su paso por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.

Será el 26 de septiembre cuando regrese a su santuario del Conquero en torno a las 20.00 horas, en un procesión de subida que recorrerá el camino del Conquero y en la que marchará a los sones de la Banda de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.