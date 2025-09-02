Itinerarios de la Virgen de la Cinta 2025: horarios y recorridos completos de la bajada a La Merced y el traslado a San Pedro
El mismo día de su llegada a la catedral, pero en horario de tarde, la patrona de Huelva se trasladará a la Mayor de San Pedro, donde aguardará su salida en la Magna
Las Fiestas de la Cinta 2025 vivirán este próximo lunes 8 de septiembre una de sus jornadas más esperadas con la bajada de la alcaldesa perpetua de la ciudad desde su santuario hasta la catedral de La Merced como marca la tradición, al alba, y el traslado vespertino de este año a la parroquia Mayor de San Pedro, donde permanecerá hasta la celebración de la Magna Mariana el día 20.
Este cambio en el calendario responde precisamente a la coincidencia con este gran acontecimiento mariano, lo que ha motivado que la Virgen de la Cinta se traslade a San Pedro, donde se celebrará la tradicional novena entre los días 9 y 17 de septiembre.
Bajada a la catedral (mañana del 8 de septiembre)
Pero más allá de las novedades de este año, la estampa tradicional se vivirá en la madrugada del lunes, cuando las puertas del santuario del Conquero vuelvan a abrirse al amanecer, tras la misa del alba, para ver partir a la Virgen de la Cinta rumbo a la catedral.
La patrona de Huelva saldrá a las 6.50 horas desde el santuario, recorriendo las principales calles de la ciudad hasta llegar a La Merced a media mañana. Irá acompañada por los campanilleros y recibirá las tradicionales ofrendas populares de cantes a su paso.
Recorrido y horarios orientativos
-
06:50 – Puerta del santuario
-
07:00 – Paseo de los Marineros
-
07:20 – Cuesta de La Cinta
-
07:50 – Avda. Cristóbal Colón
-
08:50 – Avda. Cristóbal Colón
-
09:50 – Calle Natividad / Parroquia de Ntra. Sra. de Belén
-
10:00 – Avda. Cristóbal Colón
-
10:40 – Avda. Cristóbal Colón
-
10:50 – Paseo Independencia
-
11:10 – Paseo Independencia
-
11:20 – Plaza de la Merced
-
11:30 – Puerta de la Catedral
Traslado a San Pedro (tarde del 8 de septiembre)
Ese mismo día, a partir de las 20.30 horas y tras la Función Principal de Instituto, la Virgen de la Cinta emprenderá de nuevo el camino, iniciando en esta ocasión su traslado desde la catedral hasta la Parroquia Mayor de San Pedro, donde quedará entronizada para la novena y de cara a la Magna Mariana.
Recorrido y horario previsto
-
20:30 – Puerta de la catedral
-
20:40 – Plaza de la Merced
-
20:50 – Calle Ginés Martín
-
21:00 – Calle Ginés Martín
-
21:10 – Calle Ginés Martín
-
21:20 – Calle Daoiz
-
21:30 – Plaza de San Pedro
-
21:40 – Puerta de San Pedro
Magna y regreso
El 20 de septiembre la Virgen de la Cinta participará en la Magna Mariana desde San Pedro acompañada a su paso por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva.
Será el 26 de septiembre cuando regrese a su santuario del Conquero en torno a las 20.00 horas, en un procesión de subida que recorrerá el camino del Conquero y en la que marchará a los sones de la Banda de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.