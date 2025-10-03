El Ayuntamiento obtiene los fondos para poder transformar la antigua cárcel de Huelva y su entorno

El Ayuntamiento de Huelva ha logrado una financiación de 14 millones de euros para el proyecto 'Huelva Distrito H', lo que permitirá iniciar la transformación de la antigua prisión provincial y su entorno en la barriada de Isla Chica. Esta cantidad, procedente de fondos europeos Feder y autorizada por el Ministerio de Hacienda, supone una parte sustancial de los 20 millones solicitados inicialmente, por lo que el consistorio deberá ahora adaptar el plan original para ajustarlo al nuevo presupuesto. De esos 14 millones, el Ayuntamiento recibirá 11,9 y el resto los pondrá el propio Consistorio de la capital onubense.

La concesión de esta ayuda, anunciada esta mañana en rueda de prensa por la alcaldesa, Pilar Miranda, supone un paso decisivo para una de sus iniciativas más ambiciosas de la legislatura, calificada como un «proyecto estratégico de ciudad» cuando se dio a conocer el pasado mes de febrero. El objetivo principal de 'Huelva Distrito H' es convertir un espacio degradado en el epicentro cultural, social y medioambiental de la capital, rehabilitando el antiguo penal –un edificio de 1930– y regenerando sus zonas aledañas.

«Estamos orgullosos de conseguir desbloquear un proyecto paralizado durante muchos años», ha indicado en rueda de prensa en el Ayuntamiento esta mañana la primera edil de la capital onubense, que también ha añadido que la transformación de la antigua prisión provincial «ha sido considerado el séptimo mejor proyecto de toda España».

Un proyecto a reajustar

Con los 14 millones de euros confirmados, el equipo de gobierno tendrá que redefinir las prioridades del plan original. La propuesta inicial, valorada en 20 millones de euros, contemplaba una transformación integral que incluía no solo la rehabilitación del edificio penitenciario, sino también la demolición de los muros perimetrales para crear un gran corredor verde. Con ello se buscaba, en palabras de la alcaldesa, «devolver el espacio a la ciudadanía», mejorando la conexión de Isla Chica con el resto de la ciudad.

El interior del penal estaba destinado a convertirse en un «pulmón cultural» para Huelva. El proyecto original preveía el traslado del Conservatorio Profesional de Música 'Javier Perianes' y la creación de un nuevo Conservatorio de Danza, dos infraestructuras muy demandadas por la falta de espacios adecuados. Además, el diseño contemplaba la habilitación de zonas de estudio, un auditorio polivalente subterráneo y áreas dedicadas a la innovación y la economía circular. Felipe Arias, primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, explicó en su momento que la reconversión de la cárcel era solo el primer paso para revitalizar toda la barriada, ganando espacios libres y eliminando las barreras que la han aislado durante décadas.

Distribución de los espacios

Según el diseño presentado en febrero, la antigua prisión se estructuraría en varias plantas con usos diferenciados. La planta baja se concibió como un punto de encuentro abierto a la comunidad, con espacios flexibles para exposiciones, conferencias y eventos sociales. La primera planta, por su parte, se destinaría a albergar las instalaciones de los conservatorios de Música y Danza, junto con salas de ensayo y formación artística. La segunda planta se enfocaría en la innovación, con áreas para emprendedores y proyectos tecnológicos, mientras que el sótano se reservaba para un auditorio subterráneo multifuncional y un aparcamiento.

El consistorio deberá ahora evaluar qué partes del proyecto se mantienen intactas, cuáles se modifican o cuáles podrían posponerse a futuras fases de financiación. A pesar del reajuste presupuestario, la inyección económica garantiza el inicio de una actuación que transformará la fisonomía de Isla Chica y que, como destacó la tercera teniente de alcalde, Adela de Mora, pondrá en valor un patrimonio que ha sido testigo de la historia reciente de Huelva.