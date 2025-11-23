La fiesta del encendido del alumbrado de Navidad en Huelva cambia este año de escenario

La gran fiesta que tendrá lugar con motivo de la inauguración del alumbrado de Navidad de Huelva el próximo 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, cambiará este año de ubicación. Así, según están difundiendo ya desde el Ayuntamiento de Huelva, la fiesta se traslada en esta ocasión a la plaza de las Monjas, abandonando la de la Constitución, donde se ha venido celebrando en las últimas ediciones.

«El 28 de noviembre Huelva tiene una cita con mucho corazón en la inauguración del alumbrado de Navidad», ha anunciado el Consistorio a través de sus canales oficiales, en los que avanza que será «una gran fiesta para la que tenemos muchas novedades preparadas, que empezaremos a desvelar muy pronto». La convocatoria está fijada a partir de las 19.00 horas en el céntrico enclave de la ciudad.

La fecha del encendido no varía respecto a años anteriores y vuelve a alinearse con el Black Friday, atendiendo a la petición de comerciantes y hosteleros, que ven en esta coincidencia una oportunidad para dinamizar las compras y dar el pistoletazo de salida a la campaña navideña.

Como es habitual, el encendido se convertirá en una gran fiesta popular. Aunque el Ayuntamiento aún no ha detallado la programación que acompañará al acto oficial, sí se trabaja en un esquema similar al del pasado año, que incluyó conciertos, animación familiar y pasacalles por las principales arterias comerciales. Todo ello en un ambiente marcado por las ofertas propias del Black Friday y la participación de los establecimientos del centro.

Decoración en distintos puntos

A falta de encender las bombillas, la decoración que lucirá Huelva esta Navidad ya puede verse en las calles de la ciudad, con grandes árboles repartidos en distintos puntos -también en las barriadas- y motivos navideños de grandes dimensiones en enclaves como la plaza de San Pedro, entre otras.

El Consistorio mantiene contrato con la misma empresa encargada del alumbrado de 2024, por lo que se espera un despliegue similar en volumen y diseño. El pasado año se instalaron casi tres millones de bombillas en unas 150 calles de la capital, desplegando el ambiente festivo tanto en el centro como en los barrios.