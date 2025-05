Vecinos de Las Colonias, hartos de las carreras ilegales en la zona: «¿Tienen que atropellar a alguien para que se actúe?»

La situación se repite noche tras noche, poniendo en riesgo a cualquiera que trate de cruzar la avenida o circule por ello. Vecinos de la zona de Las Colonias, en Huelva, denuncian la disputa de carreras ilegales recurrentemente en la avenida de la Unión Europea, sin que nadie haga nada para acabar con ellas.

«Todas las noches a partir de las diez y media o así la avenida se convierte en un circuito de carreras de coches y motos, saltándose los semáforos y yendo a velocidades desorbitadas», ha relatado a Huelva24 Juan G. P., un vecino de la zona que, como muchos de la barriada, está harto de la situación.

Según asegura, se trataría de vehículos identificados, «siempre los mismos», que se dedican a hacer carreras en un recorrido que abarca la avenida de la Unión Europea «desde la rotonda del Humilladero hasta la plaza de toros, siguiendo por la avenida Cristóbal Colón».

Los vecinos denuncian que es una problemática que vienen padeciendo desde «hace ya varios años», con el peligro que ello supone para las personas residentes en la zona y para cualquiera que circule por ella, ya que los vehículos que participan en estas carreras no atienden ninguna norma de tráfico.

«Estamos hartos de llamar a la Policía y lo único que nos indican es que no tienen agentes ahora mismo para cursar nuestra petición, que por falta de agentes no pueden acudir ya que tienen otras tareas pendientes. ¿Hasta cuándo? ¿Tienen que atropellar a alguien para que se actúe?», se ha lamentado este vecino, indignado ante una situación «a la que no se pone remedio».

Solicitan la instalación de badenes

En este sentido, los vecinos exigen, además de un mayor control policial y que se actúe ante la situación, que el Ayuntamiento de Huelva coloque badenes en la avenida que impida a los coches alcanzar ciertas velocidades y, por tanto, los disuada de organizar estas carreras en la zona.

«Creemos que es imprescindible que los instalen, como por ejemplo han hecho recientemente en la avenida Cristóbal Colón, porque si no esta situación seguirá prolongándose», han insistido.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Huelva han señalado a este periódico que «todas las solicitudes que se plantean desde colectivos vecinales se estudian y se analizan por parte de los técnicos», explicando que a la hora de implementar cualquier medida que afecta a la ordenación vial «hay que ver efectos que puedan tener en el tráfico, recomendaciones de la Policía, elementos como ruido que también provocan después los badenes, etcétera, y luego en base a todo eso se toma decisión».

Así, según estas mismas fuentes, «en este caso se estudiará» la posible colocación de badenes que pueda dar respuesta a la solicitud de los vecinos.