La Virgen de la Cinta regresa a la Mayor de San Pedro 70 años después

Los de 2025 serán de esos cultos a la patrona que se recordarán con el paso de los años. Si el amanecer del Día de la Virgen comenzaba con la bajada de la patrona de Huelva desde su Santuario hasta la Catedral, la tarde ha continuado con ese carácter extraordinario, realizándose el traslado de la Virgen de la Cinta hasta la Parroquia Mayor de San Pedro, donde se celebrará la popular novena en su honor.

A quince minutos para las nueve de la noche las puertas de la Santa Iglesia Catedral se abrían. Minutos antes acababa de finalizar la solemne función principal que presidió como cada año el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Fuera, en la plaza, una gran multitud de onubenses aguardaban la salida de la patrona. Daba comienzo el traslado solemne hacia el templo del barrio alto. Una procesión a medias entre la habitual procesión del día 7 y un traslado popular, con un cortejo integrado por hermanos, las representaciones de las hermandades de penitencia y cofradía de la ciudad y las diferentes autoridades civiles y militares, además del clero.

Nuestra Señora de la Cinta luce sus mejores atributos bajo su templete de plata que cincelara Seco Velasco y reformara Jesús Domínguez. La Virgen Chiquita y el Niño lucían sus coronas de oro realizadas por Ripoll en 1922 y enriquecidas en 1977 por Marmolejo, autor también de la ráfaga que circunda su perfil. En su pecho lucía la medalla de Huelva y colgando de su brazo, el bastón de mando con el que gobierna los corazones de toda la ciudad. Las andas procesionales, cuajadas de nardos y hermosas rosas blancas en sus esquinas, perfumaban cada calle por la que pasó.

La nota más llamativa de la jornada la ha puesto el acompañamiento musical del traslado, a cargo de la Agrupación Musical Santa Cruz. La formación onubense, que justo en este día cumplía su 25º aniversario, interpretó durante todo el recorrido un repertorio en el que se adaptaron un gran número de marchas de palio. Un repertorio que volveremos a oír la próxima semana en el Espacio Santa Fe y en unos días, tras la Virgen de los Dolores del Perdón en la ida de la procesión Magna Mariana.