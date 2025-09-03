Abierto el plazo de inscripción para el Foro DEMOS 2025

Sevilla acogerá los días 30 de septiembre y 1 de octubre la décima edición del Foro Demos, un encuentro de referencia para el sector fundacional impulsado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF). El plazo para poder inscribirse al evento ya está abierto y se puede hacer a través de la página web de la organización forodemos.com. La fecha de inscripción es hasta el miércoles 25 de septiembre a las 19:00h.

Esta cita tan especial que envolverá de solidaridad a la ciudad de Sevilla, coincidirá con la celebración del Día Europeo de Fundaciones y Donantes, que tiene como objetivo poner en valor la filantropía en el continente y promover la participación ciudadana mediante la donación y el compromiso social.

La AEF celebra su IX Demos bajo el lema FRONTERAS DE LA FILANTROPÍA, para desentrañar con las fundaciones, expertos y responsables institucionales estos temas, e intentar dar respuestas fortaleciendo su enorme espíritu filantrópico. El programa reunirá a voces expertas nacionales e internacionales en conferencias, mesas de debate y coloquios que abordarán cuestiones clave para el futuro del sector, como la sostenibilidad de los proyectos, el fortalecimiento de las instituciones, la defensa de valores democráticos o la innovación a través de la cultura y la tecnología.

Información DEMOS 2025 Fecha: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025.

Sede: Caixa Forum Sevilla

Formato: Presencial

Más allá de ser un punto de encuentro profesional, el Foro Demos se plantea como una celebración del valor social de la filantropía, un espacio para dar visibilidad a proyectos, estrechar lazos entre organizaciones y seguir avanzando en la consolidación y profesionalización del sector fundacional.