El Banco de Alimentos de Huelva busca voluntarios para la Gran Recogida 2025

El Banco de Alimentos de Huelva busca personas voluntarias para participar en la Gran Recogida 2025, una campaña solidaria que se desarrollará los próximos 7, 8 y 9 de noviembre en las principales cadenas de alimentación de la provincia.

La iniciativa, impulsada conjuntamente con los 54 Bancos de Alimentos de España, busca reunir productos básicos destinados a las familias en situación de vulnerabilidad. Con solo cuatro días libres se puede aportar muchísimo. Con la implicación del voluntariado, el Banco de Alimentos podrá garantizar apoyo alimentario a miles de personas en situación de vulnerabilidad durante los próximos meses.

Bajo el lema #LoDamosTodo, la campaña invita a la ciudadanía a colaborar tanto con donaciones como mediante la participación activa en los puntos de recogida.

Desde la Fundación Banco de Alimentos de Huelva hacen un llamamiento a movilizar a toda la ciudadanía, invitando a participar a vecinos, asociaciones, colegios, hermandades, grupos juveniles y redes sociales.

Las personas interesadas en formar parte del equipo de voluntariado pueden obtener más información en la sede del Banco de Alimentos de Huelva o a través del teléfono 959 25 10 28. También pueden inscribirse directamente en la web oficial: www.granrecogida.org/haz-voluntariado.