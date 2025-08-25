La carrera Huelva Verde, cita incluida en el circuito Onupolis 2025 se celebrará en septiembre

El próximo 6 de septiembre, Huelva se vestirá de deporte y solidaridad con la celebración de la carrera popular Huelva Verde, una cita incluida en el circuito Onupolis 2025. Más allá del reto deportivo, el evento tiene un marcado carácter solidario: la recaudación se destinará a apoyar la labor de AOCAM Santa Águeda, asociación de mujeres con cáncer de mama, y Autismo Huelva Ánsares, referente en la atención a personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

El escenario elegido es el Parque Moret, pulmón verde de la capital, acogerá desde las 10:00 horas a corredores y caminantes de todas las edades. La prueba ofrece tres recorridos adaptados a distintos niveles: 2 kilómetros, pensados para familias y principiantes; 5 kilómetros, para quienes buscan un desafío intermedio; y 10 kilómetros, para los más competitivos.

Cada inscripción, por 10 euros, incluye la tradicional bolsa del corredor, con camiseta técnica y obsequios, además de la posibilidad de optar a medallas, trofeos y sorteos de regalos. También habrá un premio especial para el grupo más numeroso, lo que convierte a la carrera en una excusa perfecta para disfrutar en compañía de amigos, familiares o compañeros de club.

La Huelva Verde es mucho más que una carrera, es un encuentro que une naturaleza, vida activa y compromiso social. Un evento pensado para todos, desde los que quieren mejorar su marca personal hasta quienes simplemente desean dar un paseo solidario. Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de Onupolis.