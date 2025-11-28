'Huelva canta al Nazareno' será en el Gran Teatro el próximo 10 de diciembre

Huelva volverá a volcarse con la solidaridad el próximo 10 de diciembre. A partir de las 20.30 horas, el Gran Teatro abrirá sus puertas para celebrar la cuarta edición de Huelva canta al Nazareno, una gala benéfica que une música, tradición y compromiso social en torno a una de las devociones más arraigadas de la ciudad.

El evento fue presentado ayer en rueda de prensa, donde se confirmó un cartel que volverá a reunir a artistas y grupos onubenses de distintas generaciones y estilos. Sobre el escenario se darán cita formaciones tan reconocidas como Sal Marina, Somos del Sur, los Tamborileros de Huelva, además de voces destacadas como Rocío Orta, Christian El Niño de los Vivas, Titín Carvajal o Juan Carlos González. La gala incluirá también las actuaciones de la Escuela de Baile Rosa González, el proyecto Navidad de Luz y otras propuestas que aportarán matices de tradición, frescura y ritmo a una noche concebida como un homenaje colectivo al Nazareno.

La esencia del espectáculo se inspira en casi 450 años de devoción al Nazareno en Huelva, una historia de plegarias, saetas, sevillanas y fandangos que han acompañado a la Hermandad desde el corazón de la ciudad. Esta nueva edición busca precisamente celebrar ese legado, haciendo que artistas consagrados y nuevas generaciones compartan escenario de manera altruista para contribuir a una causa solidaria.

El carácter benéfico de la gala vuelve a situarse en el centro del evento. Lo recaudado permitirá impulsar la obra social de la Hermandad del Nazareno, especialmente el programa 'Educar para crecer', puesto en marcha con motivo de la Coronación de la Amargura en 2022. Esta iniciativa trabaja con niños y familias de los barrios de Las Colonias y Marismas del Odiel para favorecer su integración social a través de la educación. Además, la Hermandad mantiene abierta su colaboración con entidades como las Hermanas de la Cruz, Cáritas Diocesanas o el Centro Oasis, reforzando una labor asistencial que se extiende durante todo el año.