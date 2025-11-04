Huelva se prepara para celebrar la V Semana de la Discapacidad organizada por Fundación TAU

Huelva se prepara para acoger del 24 al 26 de noviembre la V Semana de la Discapacidad, un encuentro organizado por la Fundación TAU en Huelva ya consolidado que reunirá a personas con discapacidad, familiares, profesionales del ámbito sociosanitario, instituciones y entidades sociales comprometidas con la inclusión y los derechos de todas las personas.

Bajo el lema «Cuidar con derechos, vivir con dignidad», esta edición busca reivindicar la importancia de los cuidados como un derecho fundamental, poniendo el foco en la calidad de vida, la participación social y la autonomía personal.

Un programa centrado en los cuidados y la participación

A lo largo de tres días se desarrollarán mesas redondas, talleres, encuentros profesionales y actividades culturales, concebidos como espacios de reflexión e intercambio de experiencias. Las entidades participantes tendrán la oportunidad de visibilizar su labor en el acompañamiento a personas con discapacidad y el apoyo a sus familias.

El programa completo puede consultarse en el siguiente enlace.

Un firme compromiso social con la inclusión

La Semana de la Discapacidad se ha convertido en una plataforma de sensibilización esencial en la ciudad. Su objetivo es avanzar en una mayor comprensión de la realidad de la discapacidad y promover medidas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos, así como la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Las actividades están dirigidas a toda la ciudadanía y subrayan la importancia de construir entornos más accesibles, respetuosos y participativos.

En definitiva, los organizadores animan a la población onubense a participar en estas jornadas y contribuir así a fortalecer una comunidad donde el cuidado se ejerza con dignidad y donde cada persona pueda desarrollarse y vivir plenamente.