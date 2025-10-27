Una borrasca se acerca a Huelva: estos son los días en los que más va a llover esta semana

Las lluvias han llegado para quedarse esta semana en Huelva. Tras las intensas precipitaciones a primera hora de este lunes en la capital y su entorno, en los próximos días habrá más agua procedente de una borrasca, según refleja en su previsión la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes la probabilidad de lluvia comenzó con un 90% entre las 6.00 y las 12.00 horas y baja al 65% entre las 12.00 y las 18.00 horas, quedando en cero desde esta hora y hasta la medianoche.

El martes 28 de octubre comenzará así, sin lluvia y 17 gracias, pero a partir de las 6.00 horas de la mañana se nubla, sube la temperatura a 24 grados y un 40 por ciento la probabilidad de precipitaciones, que alcanza el 85% desde el mediodía y hasta a las 18.00 horas. Y sube al 100% hasta la medianoche, con 19 grados.

100% de probabilidad de lluvia el miércoles

El miércoles la presencia de lluvia será muy destacada, con un 100% de probabilidad desde la medianoche al mediodía y un 95% hasta la siguiente medianoche. El jueves baja a un 60% de la medioanoche al mediodía y sube de 12.00 a 00.00 horas al 75%.

Previsión meteorológica para Huelva AEMET

El viernes la jornada alcanza un 95%, con 18 grados de mínima y 23 de máxima. El sábado la lluvia contará con una presencia del 80%, con 19/23 de temperatura y el domingo bajará a un 60% con 14-23 en el termómetro.

Viento

La fuerza del viento estará entre los 10 y los 15 kilómetros hora durante el lunes y el martes, pero ya a partir de la tarde del martes se elevará a los 30 kilómetros por hora. Seguirá también el miércoles, con dirección sur. El jueves volverá a bajar a los 15 km/h y el viernes subirá a 20 y el domingo a 25. Quedará en 20 noroeste el domingo.