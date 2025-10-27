Activado el aviso naranja y el Plan de Emergencia ante las intensas lluvias que se esperan en la costa de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta mañana de lunes el aviso naranja por lluvias en el litoral de Huelva, ante la previsión de precipitaciones acumuladas que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará vigente en principio hasta las 12 de la mañana, con un riesgo importante y una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

Riesgo de inundaciones

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la comunidad. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha hecho un llamamiento a la precaución ciudadana y a seguir las recomendaciones del 112 Andalucía.

Desde el servicio de emergencias se recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no circular por zonas inundables, mantenerse informado a través de canales oficiales y no intentar cruzar a pie o en vehículo zonas anegadas.

El temporal de lluvia podría dejar acumulados significativos en pocas horas, especialmente en municipios costeros y zonas bajas del litoral onubense. La Aemet recomienda extremar la precaución durante las próximas horas y seguir la evolución de la situación meteorológica en sus canales oficiales.