Huelva cierra los parques e instalaciones deportivas ante el empeoramiento del temporal

El Ayuntamiento de Huelva ha activado el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1 y ha anunciado el cierre de todos los parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre, así como la suspensión de las actividades exteriores, ante el aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el fuerte temporal que azota toda la zona litoral, incluyendo la capital onubense.

La alcaldesa, Pilar Miranda, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, han difundido un mensaje grabado a través de las redes municipales en el que piden a la ciudadanía máxima precaución y que evite desplazamientos innecesarios mientras dure la situación de riesgo extremo.

«Estamos trabajando desde primera hora con todos los servicios municipales y cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad de los onubenses», ha señalado la alcaldesa, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a seguir en todo momento las recomendaciones oficiales.

Trabajos en el alcantarillado

El Consistorio ha informado además de que los equipos de Aguas de Huelva se encuentran recorriendo las calles de la ciudad realizando labores de saneamiento y limpieza del alcantarillado para prevenir posibles inundaciones.

Ante cualquier incidencia, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono gratuito 900 141 492, además de los canales oficiales en redes sociales para comunicar emergencias o incidencias relacionadas con el temporal.

La Aemet mantiene el aviso rojo por fuertes lluvias en buena parte de la provincia de Huelva hasta las dos de la tarde, pasando posteriormente a naranja.

«Pedimos a todos los vecinos que se mantengan a resguardo y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales», ha concluido la alcaldesa.