El Colegio de Médicos de Huelva pide a Carmelo Romero una rectificación por acusar a los facultativos de los fallos del cribado de cáncer de mama

El Colegio de Médicos de Huelva ha mostrado su «más enérgico rechazo» a las afirmaciones «falsas y profundamente ofensivas» del senador Carmelo Romero (PP) contra los médicos en el cribado del cáncer de mama. El dirigente del PP, exalcalde de Palos de la Frontera, ha atribuido a los facultativos la responsabilidad de los problemas detectados en la gestión de los resultados del cribado del cáncer de mama, por lo que el colegio profesional exige «una rectificación».

Desde la institución colegial les han sorprendido «en sobremanera» las declaraciones del senador por Huelva, en una entrevista en un medio local que además se ha difundido por redes sociales. Unas afirmaciones que han «indignado profundamente a todo el colectivo médico» y que consideran «absolutamente inadmisibles», dado que atentan contra el honor, la reputación, la integridad y la credibilidad de toda una profesión.

«Es totalmente impropio del cargo de un representante público de la provincia de Huelva hacer semejantes afirmaciones, que desprestigian a la profesión médica», ha indicado el Colegio de Médicos, que ha añadido que quieren pensar que sus palabras reflejan «su falta de conocimiento sobre el tema del que se pronuncia«, un problema sistémico en un proceso fundamentalmente administrativo que queda fuera de la competencia clínica.

«Arremeter contra los facultativos es socavar a quienes, con su esfuerzo, trabajan a diario por la salud de la población», ha apuntado e insisten en que Romero rectifique. «La libertad de expresión tiene límites en el respeto a la verdad y al honor ajeno, que en este caso lamentablemente no ha cumplido», han insistido.

Por último, han agradecido el rechazo expresado a las declaraciones de Romero por el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en defensa de los médicos.